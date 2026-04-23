Rat s Iranom iscrpio arsenal: Može li SAD braniti Tajvan u slučaju kineske invazije?

Iranski vrhovni vođa Modžaba Hamenei teško je ozlijeđen u napadu i nalazi se u ograničenom zdravstvenom stanju, zbog čega, prema navodima New York Timesa, nema punu kontrolu nad državom, dok ključne odluke sve više preuzima vojni i politički vrh.
Sjedinjene Američke Države potrošile su toliko oružja tijekom rata s Iranom da neki dužnosnici administracije sumnjaju kako bi zemlja u skorije vrijeme mogla u potpunosti provesti planove za obranu Tajvana od moguće kineske invazije, objavio je u četvrtak Wall Street Journal.
Pozivajući se na američke dužnosnike koji nisu željeli iznositi točne brojke, list navodi da je vojska od početka rata 28. veljače ispalila više od 1.000 krstarećih projektila Tomahawk i do 2.000 projektila za protuzračnu obranu. Potpuna obnova tih zaliha mogla bi trajati i do šest godina.
Istodobno, analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) procjenjuje da će za povratak zaliha projektila na razinu prije rata trebati između jedne i četiri godine, uz upozorenje da bi eventualni rat s Kinom ‘trošio streljivo još bržim tempom’ te da bi trenutačne zalihe ‘ograničile američke operacije u slučaju budućeg sukoba’.
‘Već i prije rata s Iranom zalihe su smatrane nedostatnima za sukob s ravnopravnim protivnikom’, navodi CSIS, dodajući da je manjak sada ‘još izraženiji’.
Wall Street Journal navodi i da dio dužnosnika smatra kako bi se obnova zaliha mogla ubrzati većim ulaganjima u obrambenu industriju i fokusom na proizvodnju jeftinijeg oružja.
No CSIS upozorava da takva rješenja nose određene kompromise, posebno kraći domet, što bi izložilo veći broj vojnih sredstava neprijateljskoj vatri.
Zapovjednik američkih snaga u Pacifiku, admiral Samuel Paparo, rekao je u utorak pred Kongresom da rat s Iranom američkim snagama donosi vrijedno borbeno iskustvo te da trenutačno ne vidi stvaran utjecaj na sposobnost odvraćanja Kine.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt osporila je navode iz izvješća, poručivši da je ‘cijela premisa te priče netočna’ te da američka vojska ima dovoljno oružja za provedbu svih operacija koje predsjednik naloži.
Pentagon je u međuvremenu zatražio od Kongresa odobrenje 350 milijardi dolara za ključne vojne zalihe u proračunu za iduću godinu.