Rat s Iranom iscrpio arsenal: Može li SAD braniti Tajvan u slučaju kineske invazije?

Sjedinjene Američke Države potrošile su toliko oružja tijekom rata s Iranom da neki dužnosnici administracije sumnjaju kako bi zemlja u skorije vrijeme mogla u potpunosti provesti planove za obranu Tajvana od moguće kineske invazije, objavio je u četvrtak Wall Street Journal.

Pozivajući se na američke dužnosnike koji nisu željeli iznositi točne brojke, list navodi da je vojska od početka rata 28. veljače ispalila više od 1.000 krstarećih projektila Tomahawk i do 2.000 projektila za protuzračnu obranu. Potpuna obnova tih zaliha mogla bi trajati i do šest godina.

Istodobno, analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) procjenjuje da će za povratak zaliha projektila na razinu prije rata trebati između jedne i četiri godine, uz upozorenje da bi eventualni rat s Kinom ‘trošio streljivo još bržim tempom’ te da bi trenutačne zalihe ‘ograničile američke operacije u slučaju budućeg sukoba’.