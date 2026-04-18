Pucao na prolaznike pa se zabarikadirao u dućan, šest mrtvih: 'Ovo je teroristički napad'

Ukrajinska sigurnosna služba izjavila je da se pucnjava istražuje kao teroristički čin.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u svom večernjem video obraćanju da se pucnjava dogodila u četvrti Holosiivskij, te da je ozlijeđeno 14 ljudi, uključujući 12-godišnjeg dječaka.

"Uzeo je taoce i nažalost, jedan od njih je ubijen", rekao je Zelenskij. "Četiri osobe su umrle na ulici. Jedna žena je umrla u bolnici nakon što je teško ranjena."

Ovakve pucnjave su izuzetno rijetke u Ukrajini.

Neslužbeni Telegram kanali citirali su svjedoke koji su rekli da se osumnjičenik kretao niz ulicu i pucao i ubijao ljude iz neposredne blizine bez upozorenja prije nego što je ušao u supermarket.

"Napadač u Kijevu likvidiran je tijekom uhićenja", rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko na Telegramu.

"Specijalne snage ... nacionalne policije upale su u trgovinu u kojoj se nalazio napadač. Uzeo je ljude za taoce i pucao na policajca. Prije toga, pregovarači su pokušali stupiti u kontakt s njim."

Klimenko je novinarima na mjestu događaja rekao da su policajci bezuspješno pokušavali pregovarati s osumnjičenikom 40 minuta. Rekao je da je muškarac posjedovao registrirano oružje i osigurao liječničku potvrdu za njegovo korištenje.

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko rekao je da je napadač identificiran kao 58-godišnji Moskovljanin.

Zelenskij je rekao da osumnjičenik ima kriminalni dosje i da je zapalio stan u kojem je bio prijavljen prije nego što je izašao na ulicu s oružjem. Predsjednik je rekao da je neko vrijeme živio u istočnoj regiji Donecka, jednoj od središnjih točaka četverogodišnjeg rata s Rusijom.

Kravčenko je rekao da je osumnjičenik mahao automatskim oružjem.