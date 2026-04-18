Užas u Kijevu: Upao u dućan i ubio četvero ljudi, presudila mu policija

"Do sada je potvrđena smrt petero ljudi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na X-u, dodajući da su "četiri taoca spašena".

Klimenko je rekao da se još utvrđuje istražuje koji je točan broj žrtava. Gradonačelnik Vitalij Kličko, koji je ranije rekao da je osumnjičeni ubio dvije osobe, rekao je da je i u trgovini bilo ubijenih.

"Napadač u Kijevu je likvidiran tijekom uhićenja", rekao je Klimenko na Telegramu.