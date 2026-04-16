Ukrajinci bijesni nakon najsmrtonosnijeg ruskog napada na Kijev: 'Ne zaslužuju ublažavanje'

Četiri osobe, uključujući 12-godišnje dijete, poginule su u Kijevu, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Devet osoba smrtno je stradalo u Odesi, a dvije u jugoistočnom gradu Dnjipru, gdje su ruski napadi zapalili stambene zgrade, navode regionalni dužnosnici.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ta noć dokaz da Rusija ne zaslužuje nikakvo ublažavanje globalne politike ili ukidanje sankcija, istaknuvši da je uz poginule ranjeno još stotinu ljudi.

„Ne može biti normalizacije Rusije kakva je danas. Pritisak na Rusiju mora donijeti rezultate. Ključno je da se svako obećanje o pomoći Ukrajini ispuni na vrijeme”, rekao je Zelenskij.

Zračne snage su oborile ili neutralizirale 31 projektil i 636 bespilotnih letjelica, no u protekla 24 sata, do sedam ujutro u četvrtak, 12 projektila i 20 dronova pogodilo je ciljeve, priopćila je ukrajinska vojska.