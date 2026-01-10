SLUŠAJU VAS

Psi mogu naučiti iz govora više nego što se mislilo, istraživači otkrili detalje

I.H./Hina

10.01.2026 u 16:36

Pas, ilustracija
Pas, ilustracija Izvor: EPA / Autor: MATTHEW CAVANAUGH
Psi mogu naučiti iz ljudskog govora više nego se mislilo, a neki od njih sposobni su naučiti nove riječi iz razgovora svojih vlasnika, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu Science u kojemu su sudjelovali etolozi Sveučilišta Eotvos Lorand (ELTE)

Studija je otkrila da određeni psi imaju sposobnost učenja novih riječi bez izravne obuke, jednostavnim promatranjem i slušanjem razgovora svojih vlasnika, prema sažetku ELTE-a. Neki "daroviti" psi sposobni su učiti oznake predmeta i kada im se izravno obrati i "prisluškivanjem", rekli su.

Većina pasa može lako naučiti zapovijedi poput "sjedi" i "dolje", ali samo mala skupina pasa "darovitih učenika riječi" može razumjeti oznake predmeta, pokazala je studija. Ti psi sposobni su bez napora naučiti nazive više od stotinu igračaka kroz igru. Napomenuli su da dugo vremena nije bilo poznato da daroviti psi mogu učiti nove nazive predmeta na način sličan maloj djeci - čak i kada riječi nisu izravno upućene njima.

Pas, ilustracija
Pas, ilustracija Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN

„Naši nalazi pokazuju da sociokognitivni procesi koji omogućuju učenje iz preslušanog govora nisu isključivo ljudski“, rekla je Shany Dror, postdoktorska istraživačica na ELTE-u i Veterinarskom sveučilištu u Beču. Ona je dodala da je pod pravim uvjetima ponašanje određenih pasa bilo primjetno slično ponašanju djece.

U eksperimentima u sklopu studije testiralo se mogu li daroviti psi naučiti oznake predmeta predstavljenih u kratkom vremenu kada im se obrate vlasnici i naučiti ih iz slušanja tuđih razgovora.

Eksperimenti su pokazali da psi daroviti za učenje riječi mogu fleksibilno učiti nove oznake predmeta putem različitih metoda, rekla je Claudia Fugazza, vodeća istraživačica na ELTE-ovu Odjelu za etologiju.

