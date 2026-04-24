Preokret nakon godina napretka: Djevojčice sve slabije u matematici

Analiza, izrađena u suradnji s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA), temelji se na podacima TIMSS-a (međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja) prikupljenim između 1995. i 2023. godine u 47 zemalja i teritorija na kraju nižih razreda osnovne škole te u 38 zemalja u višim razredima osnovne škole, uključujući Španjolsku, Kinu, Australiju i Sjedinjene Države.

„Taj trend je zabrinjavajući“, upozorava organizacija UN-a, prema kojoj su snažne vještine u matematici ključne „za poticanje gospodarskog i društvenog razvoja, promicanje inovacija i pronalaženje rješenja za hitne svjetske probleme“.

Udio zemalja u kojima ih dječaci nadmašuju dosegnuo je 2023. godine razinu neviđenu u gotovo trideset godina, ističe UNESCO.

Iako su djevojčice povijesno pokazivale slabije rezultate od dječaka u matematici, taj se jaz znatno smanjio tijekom 2000-ih i 2010-ih godina, ističu autori.

Međutim, od 2019. godine dinamika se preokrenula. U 2023. godini dječaci nadmašuju djevojčice na kraju nižih razreda osnovne škole u 81 posto proučavanih zemalja, u usporedbi s 52 posto u 2019., 39 posto u 2015., 41 posto u 2011. i 26 posto u 2003. godini.

Razlike se odražavaju i u raspodjeli razina vještina. U 2023. godini 21 posto zemalja imalo je veći udio djevojčica koje nisu dosegle minimalni međunarodni prag u matematici na kraju nižih razreda osnovne škole, u usporedbi s četiri posto u 2019. i dva posto u 2015. godini. Istodobno, od 2007. godine udio zemalja u kojima dječaci imaju izrazito nisku razinu znanja neprestano se smanjivao, do te mjere da je u 2023. godini gotovo nestao (dva posto).

U višim razredima osnovne škole situacija se čini nijansiranijom, ali trend ostaje zabrinjavajući. Iako je udio zemalja u kojima dječaci nadmašuju djevojčice manji nego u nižim razredima osnovne škole, on dugoročno znatno raste.

UNESCO i IEA to nazadovanje djelomično pripisuju dugotrajnim učincima pandemije koronavirusa, jer su produljena zatvaranja škola povećala zaostajanje u učenju matematike te poljuljala samopouzdanje i angažman djevojčica.

Kako bi se zaustavila ta dinamika, dvije organizacije pozivaju na djelovanje već od nižih razreda osnovne škole i to jačanjem samopouzdanja djevojčica u matematici kroz zabavne aktivnosti, edukacijom učitelja o rodnoj pristranosti u cilju borbe protiv stereotipa te osiguravanjem sustavnog praćenja rezultata prema spolu.