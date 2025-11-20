Genijalka koja je učvrstila Einsteinovu fiziku: Tko je bila Yvonne Choquet-Bruhat

Einstein je 1915. objavio opću teoriju relativnosti, u kojoj svemir opisuje kao četverodimenzionalno prostor-vrijeme koje se zakrivljuje zbog prisutnosti i gibanja mase. Riječ je o teoriji koja je potpuno preokrenula poglede na svijet koje su imali tadašnji fizičari. Za razliku od Newtonove teorije gravitacije, kod Einsteina gravitacija nije sila nego zakrivljenost prostor-vremena, promjene u gravitacijskom polju putuju konačnom brzinom u obliku gravitacijskih valova, gravitacijsko polje utječe na svjetlost savijajući njezinu putanju i slično. U to vrijeme znanstvenici nisu znali imaju li Einsteinove jednadžbe opće relativnosti smisla ili dopuštaju rješenja samo u nekim specijalnim slučajevima, poput Schwarzschildova rješenja za sferno-simetričan stacionaran sustav.

Između matematike i fizike odabrala je studij matematike , ali je cijeli svoj znanstveni vijek posvetila primjeni najnovijih matematičkih otkrića na poboljšanje razumijevanja fizikalnih teorija, ponajprije opće teorije relativnosti.

Rođena je 1923. godine u Lilleu u obitelji intelektualaca. Majka joj je bila profesorica filozofije, otac teorijski fizičar, a brat se, kao i ona, bavio matematikom . Yvonne je odmalena pokazivala izniman talent za prirodne znanosti . Iako su roditelji očekivali da će, kao mnoge nadarene djevojke toga vremena, postati učiteljica, ona je odlučno slijedila vlastiti put i krenula prema znanstvenom istraživanju.

Kada sustav jednadžbi za zadane uvjete ima jedinstveno rješenje koje je stabilno na pogreške u početnim podacima, kažemo da je takav sustav dobro postavljen. Dobra postavljenost Newtonove mehanike pokazala se kroz rad generacija matematičara i fizičara i razvijala se putem kako se razvijala teorija diferencijalnih jednadžbi. Zato se uz dobru postavljenost Newtonove mehanike vežu veliki matematičari kao što Augustin Louis Cauchy, Émile Picard, a kasnije i Siméon Denis Poisson.

Jean Leray predložio je Yvonne Choquet-Bruhat da pokuša učiniti isto i za Einsteinovu teoriju opće relativnosti, da dokaže dobru postavljenost teorije. Ona je to i uspjela u radu „Théorème d'existence pour certains systèmes d'équations aux dérivées partielles non linéaires” iz 1952. godine. U radu je pokazala da se za svako početno stanje svemira može predvidjeti buduća zakrivljenost prostor-vremena pomoću Einsteinovih jednadžbi, što potvrđuje da su one matematički dobro postavljene. Njezin rad postavio je i Einsteinovu ideju gravitacijskih valova na matematički čvrste temelje, a pokazala je i da gravitacijski valovi, jednako kao i elektromagnetski valovi, putuju brzinom svjetlosti.

Choquet-Bruhat doktorirala je na francuskom Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (CNRS), a 1951. dobila je postdoktorsku poziciju na prestižnom Institute for Advanced Study u Princetonu. Ondje je upoznala i samog Einsteina, kojem je u njegovu uredu na ploči predstavila rezultate svog rada.

Njezino i Einsteinovo predviđanje eksperimentalno je potvrđeno 2015. godine pomoću detektora LIGO (eng. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), koji je detektirao gravitacijske valove nastale sudarom dviju crnih rupa, a 2017. godine dogodio se prvi astronomski događaj u kojem su istodobno detektirani gravitacijski i elektromagnetski valovi nastali spajanjem dviju neutronskih zvijezda u spomenutoj galaksiji NGC 4993.

Yvonne Choquet-Bruhat prva je žena primljena u punopravno članstvo Francuske akademije znanosti i prva žena predsjednica Međunarodnog udruženja za opću teoriju relativnosti i gravitaciju (ISGRG). Nastavila je sa znanstvenim istraživanjima i nakon umirovljenja 1990. godine, a svoj posljednji znanstveni rad objavila je 2012. godine. 2015. godine odlikovana je Velikim križem Legije časti, jednim od najviših odlikovanja koje dodjeljuje Francuska. Preminula je 11. veljače 2025. u dobi od 101 godine.