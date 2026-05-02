Ključne za zdravlje žena i djece

Ponovno problemi u zdravstvu: Struka poslala ozbiljno upozorenje o rodilištima

M.Či./Hina

02.05.2026 u 09:11

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Uli Deck/DPA
U povodu Međunarodnog dana primalja, strukovna komora upozorava da je ovogodišnja globalna kampanja „Svijetu nedostaje milijun primalja“ posebno relevantna za Hrvatsku, koja se već suočava s izraženim nedostatkom tog kadra koji osigurava siguran i human porod

U idućih deset godina u mirovinu bi moglo otići više od 800 primalja, dok se godišnje obrazuje tek tridesetak novih. Tako bi zdravstveni sustav u idućem desetljeću mogao izgubiti oko dvije trećine sadašnje primaljske skrbi, ističe Hrvatska komora primalja (HKP).

HKP će idućih dana zajedno s Hrvatskom udrugom za promicanje primaljstva (HUPP) organizirati niz edukativnih i javnih događanja s ciljem podizanja svijesti o ulozi primalja i upozorenja na sve izraženiji manjak kadra.

Program započinje u nedjelju na Zrinjevcu, gdje će primalje u izravnom kontaktu s građanima pružati savjete trudnicama i njihovim obiteljima te dijeliti edukativne materijale.

vezane vijesti

Središnje obilježavanje održat će se u utorak u prostoru Tribine Grada Zagreba, gdje će biti organizirana izložba fotografija autorice Suzane Bote na temu poroda te trudnički tečaj koji će voditi iskusne primalje.

Predsjednica HKP-a Iva Podhorsky Štorek ističe da primalje imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja žena i djece, ali da njihov doprinos nije dovoljno prepoznat.

'Najavljenim događanjima približit ćemo naš rad javnosti i još jednom pokazati da je primaljska skrb temelj sigurnog i humanog poroda', rekla je Podhorsky Štorek.

Počeci profesije u 13. stoljeću u Dubrovniku

Međunarodni dan primalja, 5. svibnja, prilika je i za podsjećanje na dugu tradiciju ove profesije, čiji se počeci na hrvatskom prostoru bilježe još u 13. stoljeću u Dubrovniku, dok je prva primaljska škola osnovana u Zadru 1821. godine.

U novijoj povijesti važan iskorak učinjen je 2008. donošenjem Zakona o primaljstvu, kojim je uređena djelatnost i djelokrug rada primalja te je ta profesija i formalno priznata.

Hrvatska komora primalja okuplja danas više od dvije tisuće članica, dok je, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u zdravstvenom sustavu zaposleno oko 1640 primalja, većinom u bolničkim ustanovama.

Primalje svojim radom pridonose kvaliteti zdravstvene skrbi, prateći žene kroz trudnoću, porod i postporođajno razdoblje.

Upozorenja struke upućuju na to da će bez sustavnih mjera i većeg ulaganja u obrazovanje i zapošljavanje primalja dostupnost primaljske skrbi u Hrvatskoj biti sve ograničenija. 

vezane vijesti

preporučujemo

JASNO UPOZORENJE

Američki general iskreno priznao: ‘Iran nam je nanio štetu, a sad zamislite što bi nam napravila Kina’
USKOK OBJAVIO

Novi detalji: 19-godišnjak prijetio bombama školama diljem Hrvatske
NASTAVAK PREGOVORA?

Iran SAD-u na stol stavio prijedloge okončanja rata: Poslužili se posrednikom

