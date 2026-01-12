Baby boom u Hrvatskoj: U 60 posto rodilišta rođeno je više djece nego 2024.

U njih 60 posto rodilišta prošle je godine rođeno više beba nego 2024. Pokazuju to podaci koje je RTL Danas dobio u 27 od ukupno 30 rodilišta u zemlji. Najveći rast bilježe Zabok, Zagreb i Sisak, dok je najveći pad broja novorođenih beba u Našicama, Splitu i Bjelovaru
Zabočko rodilište je s najvećim rastom broja novorođenih u Hrvatskoj. Lani je ondje stiglo čak 138 beba više nego 2024.
Rajko Fureš, pročelnik Službe za ginekologiju u OB Zabok za RTL je kazao da je najbitniji naglasak je na komunikaciji, odnosu prema rodiljama, partnerskom ophođenju koje i rezultira povjerenjem.
Nakon Zaboka, najveći rast ima KBC Zagreb. Ondje se prošle godine rodilo čak 107 djece više nego 2024. U Sisku 97, Čakovcu 86 te Rijeci 78 beba više. Pozitivne brojke stižu i iz rodilišta u Osijeku, Vukovaru, Dubrovniku, na zagrebačkom Svetom Duhu i Virovitici.
No, 11 rodilišta u 2025. bilježi pad broja novorođenih. Najgore je u Našicama gdje je lani rođeno 90 beba manje. U Splitu 78, Bjelovaru 60, Zadru 54 i Varaždinu 50 manje. Negativne brojke imaju i Koprivnica, Pula, Pakrac, Nova Gradiška, Požega i Slavonski Brod.
Od 27 od 30 rodilišta koja su RTL-u dostavila podatke, lani je rođeno 711 beba više nego 2024. Razlika je vjerojatno i veća, ali podatke nam nisu poslali Vinkovci, Knin i Metković.
Demograf Stjepan Šterc odgovorio je na pitanje jesmo li zakasnili ili idemo u korak s vremenom.
"Malo kasnimo, malo kasnimo, možda čak 10-15 godina sasvim sigurno, ali konačno je sad sazrelo vrijeme i konačno je politika prihvatila da je to strateško pitanje budućnosti pa čak bi rekao i opstanka Hrvatske nego i ukupnog razvoja", rekao je.