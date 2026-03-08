Pogledajte kako je izgledala objava izbora Modžtabe Hameneija za novog iranskog vođu

Iranska državna televizija objavila je izbor Modžtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu čitanjem priopćenja Skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor čelnika Islamske Republike
U poruci koja je pročitana u programu navedeno je da je Skupština nastavila proces izbora vodstva unatoč ratnim uvjetima i napadima na njezine objekte.
'Unatoč teškim ratnim uvjetima i izravnim prijetnjama neprijatelja ovoj narodnoj instituciji, te unatoč bombardiranju ureda tajništva Skupštine stručnjaka, u kojem je poginulo više zaposlenika i pripadnika osiguranja, proces izbora i predstavljanja vodstva islamskog sustava nije zastao ni na trenutak', navodi se u priopćenju.
Nakon čitanja poruke voditelj programa uzviknuo je: 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hamenei je vođa.'
Istovremeno, mnoštvo se okupilo i na trgu Vanak u Teheranu, gdje je također objavljeno da je Modžtaba Hamenei izabran za vrhovnog vođu.