Pogledajte kako je izgledala objava izbora Modžtabe Hameneija za novog iranskog vođu

M. Šu.

08.03.2026 u 22:54

Arhiva Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Iranska državna televizija objavila je izbor Modžtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu čitanjem priopćenja Skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor čelnika Islamske Republike

U poruci koja je pročitana u programu navedeno je da je Skupština nastavila proces izbora vodstva unatoč ratnim uvjetima i napadima na njezine objekte.

'Unatoč teškim ratnim uvjetima i izravnim prijetnjama neprijatelja ovoj narodnoj instituciji, te unatoč bombardiranju ureda tajništva Skupštine stručnjaka, u kojem je poginulo više zaposlenika i pripadnika osiguranja, proces izbora i predstavljanja vodstva islamskog sustava nije zastao ni na trenutak', navodi se u priopćenju.

Nakon čitanja poruke voditelj programa uzviknuo je: 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hamenei je vođa.'

Istovremeno, mnoštvo se okupilo i na trgu Vanak u Teheranu, gdje je također objavljeno da je Modžtaba Hamenei izabran za vrhovnog vođu.

