Pogledajte kako je izgledala objava izbora Modžtabe Hameneija za novog iranskog vođu

U poruci koja je pročitana u programu navedeno je da je Skupština nastavila proces izbora vodstva unatoč ratnim uvjetima i napadima na njezine objekte.

'Unatoč teškim ratnim uvjetima i izravnim prijetnjama neprijatelja ovoj narodnoj instituciji, te unatoč bombardiranju ureda tajništva Skupštine stručnjaka, u kojem je poginulo više zaposlenika i pripadnika osiguranja, proces izbora i predstavljanja vodstva islamskog sustava nije zastao ni na trenutak', navodi se u priopćenju.