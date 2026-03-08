Ovo je novi iranski vrhovni vođa: Evo što se zna o Modžtabi Hameneiju

Sve ostaje u obitelji - ubijenog iranskog vrhovnog vođu Alija Hameneija naslijedit će njegov sin Modžtaba. Odlučila je tako Skupina stručnjaka, a tek treba vidjeti kako će ovaj pomalo kontroverzan izbor prihvatiti iranski narod

Modžtaba Hamenei jedan je od najutjecajnijih ljudi u iranskom političko-vjerskom sustavu, iako nikada nije obnašao službenu državnu dužnost. Riječ je o drugom sinu dugogodišnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima na početku aktualnog sukoba. U političkim i obavještajnim krugovima već godinama se spominje kao mogući nasljednik na čelu Islamske Republike, a nakon smrti njegova oca ponovno je završio u središtu pozornosti.

Klerik školovan u Qomu Modžtaba Hamenei rođen je 8. rujna 1969. u sjeveroistočnom iranskom gradu Mašhadu kao drugi od šestero djece dugogodišnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija. Srednje obrazovanje stekao je u vjerskoj školi Alavi u Teheranu, jednoj od poznatijih obrazovnih institucija povezanih s iranskim klerom. Sa 17 godina sudjelovao je u vojnoj službi tijekom iransko-iračkog rata u nekoliko kraćih razdoblja, prema navodima iranskih medija. Osam godina dug rat dodatno je učvrstio nepovjerenje iranskog režima prema Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadu, koji su tada podržavali Irak. Godine 1999. preselio se u Qom, sveti grad i jedno od najvažnijih središta šijitske teologije, gdje je studirao islamsko pravo i teologiju. Zanimljivo je da do tog razdoblja nije nosio tradicionalnu klerikalnu odjeću. Ondje je prošao tradicionalni sustav obrazovanja šijitskog klera. Iako ima status vjerskog učenjaka, nije dosegnuo najviši rang u hijerarhiji šijitskog klera, odnosno titulu ajatolaha. Prema dostupnim podacima, u Qomu je povremeno predavao vjerske studije i sudjelovao u radu vjerskih institucija.

Modžtaba Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia





Utjecaj bez formalne funkcije Unatoč tome što nikada nije obnašao državnu dužnost, analitičari često ističu da Modžtaba Hamenei ima značajan utjecaj unutar sustava vlasti. Zapadni istraživački centri i mediji navode da je godinama bio blizak dijelu sigurnosnog aparata, posebno Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), jednoj od najmoćnijih institucija u zemlji. Njegovo ime često se spominjalo i tijekom političke krize 2009. godine, kada su u Iranu izbili masovni prosvjedi nakon spornih predsjedničkih izbora. Tada su oporbeni političari tvrdili da je imao ulogu u koordinaciji odgovora sigurnosnih službi. Te optužbe nikada nisu službeno potvrđene.

Ali Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia







Nasljednik iz obitelji vrhovnog vođe? Politički analitičari već godinama razmatraju mogućnost da bi Modžtaba Hamenei mogao naslijediti svog oca na čelu države. Njegovu kandidaturu dijelom potiču veze s utjecajnim konzervativnim krugovima, kao i bliskost s Revolucionarnom gardom, koja ima veliku političku i vojnu moć u Iranu. Ipak, takav scenarij bio bi kontroverzan. Islamska Republika nastala je 1979. rušenjem monarhije šaha Reze Pahlavija, a nasljeđivanje vlasti unutar jedne obitelji mnogi bi mogli tumačiti kao odstupanje od ideala revolucije.