dinastija se nastavlja

Ovo je novi iranski vrhovni vođa: Evo što se zna o Modžtabi Hameneiju

M. Šurina

08.03.2026 u 22:26

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Sve ostaje u obitelji - ubijenog iranskog vrhovnog vođu Alija Hameneija naslijedit će njegov sin Modžtaba. Odlučila je tako Skupina stručnjaka, a tek treba vidjeti kako će ovaj pomalo kontroverzan izbor prihvatiti iranski narod

Modžtaba Hamenei jedan je od najutjecajnijih ljudi u iranskom političko-vjerskom sustavu, iako nikada nije obnašao službenu državnu dužnost. Riječ je o drugom sinu dugogodišnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima na početku aktualnog sukoba.

U političkim i obavještajnim krugovima već godinama se spominje kao mogući nasljednik na čelu Islamske Republike, a nakon smrti njegova oca ponovno je završio u središtu pozornosti.

vezane vijesti

Klerik školovan u Qomu

Modžtaba Hamenei rođen je 8. rujna 1969. u sjeveroistočnom iranskom gradu Mašhadu kao drugi od šestero djece dugogodišnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija. Srednje obrazovanje stekao je u vjerskoj školi Alavi u Teheranu, jednoj od poznatijih obrazovnih institucija povezanih s iranskim klerom.

Sa 17 godina sudjelovao je u vojnoj službi tijekom iransko-iračkog rata u nekoliko kraćih razdoblja, prema navodima iranskih medija. Osam godina dug rat dodatno je učvrstio nepovjerenje iranskog režima prema Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadu, koji su tada podržavali Irak.

Godine 1999. preselio se u Qom, sveti grad i jedno od najvažnijih središta šijitske teologije, gdje je studirao islamsko pravo i teologiju. Zanimljivo je da do tog razdoblja nije nosio tradicionalnu klerikalnu odjeću.

Ondje je prošao tradicionalni sustav obrazovanja šijitskog klera. Iako ima status vjerskog učenjaka, nije dosegnuo najviši rang u hijerarhiji šijitskog klera, odnosno titulu ajatolaha.

Prema dostupnim podacima, u Qomu je povremeno predavao vjerske studije i sudjelovao u radu vjerskih institucija.

Modžtaba Hamenei
  • Modžtaba Hamenei
  • Modžtaba Hamenei
  • Modžtaba Hamenei
  • Modžtaba Hamenei
Modžtaba Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utjecaj bez formalne funkcije

Unatoč tome što nikada nije obnašao državnu dužnost, analitičari često ističu da Modžtaba Hamenei ima značajan utjecaj unutar sustava vlasti.

Zapadni istraživački centri i mediji navode da je godinama bio blizak dijelu sigurnosnog aparata, posebno Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), jednoj od najmoćnijih institucija u zemlji.

Njegovo ime često se spominjalo i tijekom političke krize 2009. godine, kada su u Iranu izbili masovni prosvjedi nakon spornih predsjedničkih izbora. Tada su oporbeni političari tvrdili da je imao ulogu u koordinaciji odgovora sigurnosnih službi. Te optužbe nikada nisu službeno potvrđene.

Ali Hamenei
  • Ali Hamenei
  • Ali Hamenei
  • Ali Hamenei
  • Ali Hamenei
  • Ali Hamenei
    +5
Ali Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia

Nasljednik iz obitelji vrhovnog vođe?

Politički analitičari već godinama razmatraju mogućnost da bi Modžtaba Hamenei mogao naslijediti svog oca na čelu države.

Njegovu kandidaturu dijelom potiču veze s utjecajnim konzervativnim krugovima, kao i bliskost s Revolucionarnom gardom, koja ima veliku političku i vojnu moć u Iranu.

Ipak, takav scenarij bio bi kontroverzan. Islamska Republika nastala je 1979. rušenjem monarhije šaha Reze Pahlavija, a nasljeđivanje vlasti unutar jedne obitelji mnogi bi mogli tumačiti kao odstupanje od ideala revolucije.

Modžtaba Hamenei
Modžtaba Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Tko bira vrhovnog vođu

Vrhovnog vođu Irana bira Skupština stručnjaka, tijelo od 88 islamskih klerika. Oni imaju ovlast imenovati novog vođu, ali ga i smijeniti ako procijene da više nije sposoban obnašati dužnost.

Mandat vrhovnog vođe traje doživotno, a riječ je o najmoćnijoj funkciji u političkom sustavu Irana.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ajatolahov sin

ajatolahov sin

Iran ima novog vrhovnog vođu: Modžtaba Hamenei izabran za lidera te zemlje
javio se i larijani

javio se i larijani

Revolucionarna garda novom vrhovnom vođi: 'Bit ćemo vam doživotno odani!'
brza reakcija

brza reakcija

Incident na Noćnom maršu: Muškarac urlao na sudionike, policija ga oborila na pod i savladala

najpopularnije

Još vijesti