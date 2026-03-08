ajatolahov sin

Iran ima novog vrhovnog vođu: Modžtaba Hamenei izabran za lidera te zemlje

M. Šurina

08.03.2026 u 22:16

Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Modžtaba Hamenei, drugi sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, imenovan je novim vrhovnim vođom Irana, prenose iranski državni mediji.

Prema tim navodima, odluku je donijela Skupština stručnjaka, tijelo od 88 klerika koje prema iranskom ustavu bira vrhovnog vođu države, javlja Al Jazeera.

Skupština stručnjaka pozvala je građane na jedinstvo i potporu Modžtabi Hameneiju nakon što je imenovan novim vrhovnim vođom Irana.

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji navodi se da je Hamenei izabran 'odlučujućim glasovanjem' članova tog tijela.

Skupština je pozvala sve građane, a posebno 'elite i intelektualce iz vjerskih škola i sveučilišta', da podrže novo vodstvo države.

'Pozivamo sve Irance da iskažu odanost vodstvu i očuvaju jedinstvo', navodi se u priopćenju.

Modžtaba Hamnei (56) godinama se spominjao kao jedan od glavnih kandidata za nasljednika svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima na Iran krajem veljače.

Novi vođa smatra se bliskim konzervativnim krugovima i Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), jednoj od najmoćnijih institucija u zemlji. Ipak, pojedini izvori navode da službena potvrda vlasti još nije objavljena, a dio informacija dolazi iz izvješća i neslužbenih izjava iranskih dužnosnika.

Modžtaba Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izbor nasljednika dolazi usred rata Irana s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, što dodatno povećava političku i sigurnosnu neizvjesnost u zemlji i regiji

