Iran ima novog vrhovnog vođu: Modžtaba Hamenei izabran za lidera te zemlje

Prema tim navodima, odluku je donijela Skupština stručnjaka, tijelo od 88 klerika koje prema iranskom ustavu bira vrhovnog vođu države, javlja Al Jazeera.

Skupština stručnjaka pozvala je građane na jedinstvo i potporu Modžtabi Hameneiju nakon što je imenovan novim vrhovnim vođom Irana.

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji navodi se da je Hamenei izabran 'odlučujućim glasovanjem' članova tog tijela.

Skupština je pozvala sve građane, a posebno 'elite i intelektualce iz vjerskih škola i sveučilišta', da podrže novo vodstvo države.

'Pozivamo sve Irance da iskažu odanost vodstvu i očuvaju jedinstvo', navodi se u priopćenju.