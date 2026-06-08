razgovori u londonu

Veliki sastanak o europskoj potpori Ukrajini: Evo što je Zelenski zatražio od Starmera

I.V./Hina

08.06.2026 u 07:16

Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron
Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju britanskom premijeru Keiru Starmeru da je Ukrajini potrebno dodatno raketno naoružanje za sustave protuzračne obrane, objavio je Zelenski na platformi X

Razgovarali su također o pitanjima zaštite ukrajinske energetske infrastrukture te pripremama zemlje za nadolazeću zimu, rekao je Zelenski.

Starmer je u nedjelju u Downing Streetu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na razgovorima o europskoj potpori za Ukrajinu i nastojanjima da se okonča rat.

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Zelenski je po dolasku u London kazao da će s europskim čelnicima razgovarati o obrani Ukrajine, jačanju suradnje u području protuzračne obrane te mogućnostima za diplomatsko rješenje sukoba.

"Glavni fokus je naša obrana u ratu, veća suradnja po pitanju sigurnosti za cijelu Europu u području zračne obrane, i dijeljenje pogleda po pitanje diplomatskih izgleda. Europa mora biti dio pregovora i mora biti snažna", napisao je Zelenski na X-u kad je stigao u London.

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