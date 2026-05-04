Plenković o hrvatskoj politici u posljednjem desetljeću: Identitet je ključan

I.V./Hina

04.05.2026 u 11:28

Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Hrvatska se posljednjih deset godina vodi politikom modernog suvereniteta - jakog nacionalnog identiteta uz inteligentno korištenje međunarodne suradnje, rekao je u ponedjeljak u Erevanu premijer Andrej Plenković

“Bilo da smo Armenci, Gruzijci, Hrvati, identitet je ključan. Današnji svijet zahtijeva snažan naglasak na vlastitom nacionalnom identitetu i suverenitetu”, ocijenio je predsjednik vlade, “ali međunarodna suradnja, međunarodno pozicioniranje, organizacije, savezi, mogu nas ojačati i to je moja politika kao premijera već deset godina”, izjavio je Plenković.

Premijer se nalazi u Erevanu uoči otvaranja osmog sastanka Europske političke zajednice koji okuplja članice EU-a i one koje njoj gravitiraju, a najavljen je i dolazak kanadskog premijera Marka Carneyja i predjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

“U ovako osjetljivom razdoblju prepunom sukoba i ratova trenutku moramo osnažiti suradnju na europskom kontinentu”, rekao je premijer u Armeniji, zemlji za koju kaže da je unutar sebe, regionalno i povijesno na rubovima i da ima snažan utjecaj Rusije.

Premijer se sastao s predjsednikom armenske vlade Nikolom Pašinjanom za koga tvrdi da ima nastoji biti što bliže Europskoj uniji i doseći europske standarde, a njegove će napore ocijeniti Armenci za izborima u lipnju.

Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja i pomaže joj u reformama zdravstva”, rekao je premijer o twinning projektu prenošenja znanja u provedbi pravne stečevine EU-a koji se provodi zajedno sa Slovenijom.

S Pašinjanom je potpisao zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu, a premijer je najavio i da će u toj zemlji djelovati hrvatska tvrtka Dok-ing koja će pomoći u razminiranju.

Ta kavkaska zemlja već desetljećima opetovano vodi sukobe sa susjednim Azerbajdžanom, pri čemu je velike površine uglavnom ruralnog kraja i poljoprivredne površine pokrivene minama, rekao je Plenković.

Premijer se ujutro sastao s nadbiskupom Antom Jozićem, apostolskim nuncijem u Armeniji i Gruziji, a kasnije s norveškim premijerom Jonasom Gahrom Støreom predvodi okrugli stol “Povezivost i ekonomska sigurnost u kontekstu zelene tranzicije“.

Sudjeluju i predsjednica Europske komicije Ursula von der Leyen i premijeri Belgije, Slovačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade Bart de Wever, Robert Fico, Keir Starmer i Mark Carney, među ostalima.

vrijede od sutra

