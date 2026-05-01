Plenković u Okučanima: Akcija Bljesak bila je ključno postignuće hrvatske vojske i policije

"Ova je vojno-redarstvena operacija bila učinkovita, bila je brza, označila je novu kvalitetu i snagu hrvatske vojske i policije u tom trenutku, a to je bilo osloboditi autocestu Zagreb - Lipovac. Bilo je to ključno postignuće, kao i željeznički pravac", izjavio je Plenković u Okučanima nakon obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kojoj je 1. svibnja 1995. oslobođena zapadna Slavonija.

Podsjetio je da je nakon toga uslijedila vojno-redarstvena akcija "Oluja" te je došlo do ključnih preduvjeta i za kraj rata, ne samo u Hrvatskoj nego i u Bosni i Hercegovini.

Također, zahvaljujući vizionarstvu predsjednika Franje Tuđmana, i istočna Slavonija tj. hrvatsko Podunavlje je mirno reintegrirano u ustavno- pravni poredak.

"Puno godina prolazi, međutim, ovako veliki broj ljudi koji su danas došli još jednom nam ukazuje koliko je Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države i koliko je važno njegovati i brinuti o svemu onome što su hrvatski branitelji učinili za našu slobodu", istaknuo je.

Zahvalio je i potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na još jednoj izvrsnoj organizaciji poručivši da su 51 kocka vedrine spomenik koji na poseban način dočarava žrtvu onih kojih, nažalost, više nema među nama.

Plenković je danas, na 1. svibnja, svim radnicima čestitao i Međunarodni praznik rada kazavši da su u zadnjih desetak godina napravili važne iskorake i u pogledu podizanja plaća te razvoja zemlje.