Plenković se oglasio o uhićenju Pavleka: Izdali smo sve potrebne naloge

Plenković je, komentirajući činjenice da su dojave o lažnim bombama slali i maloljetnici, čestitao policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal što su poduzeli maksimalne napore da se identificira o kome je riječ.

Naveo je kako sada slijedi pravna procedure te vjeruje - ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku će doći i do izručenja Pavleka.

"Dobili smo tu informaciju. Hrvatska policija i Državno odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge. Suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom. Oni su imali saznanja da je u Kazahstanu i nakon nekoliko dana došlo je do uhićenja", rekao je Plenković novinarima u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak.

Oko 740 dojava o lažnim bombama u zadnjih 20-tak dana

"Sve skupa je bilo oko 740 dojava u zadnjih 20-tak dana. Skoro 600 škola, preko 100 dječjih vrtića, trgovački centri, bolnice, hoteli, čak i neke privatne kuće i zgrade. Sve je to donijelo poprilično nemira među ljude, roditelje, među učenike, profesore, pacijente, liječnike i medicinske sestre. Na kraju se ispostavilo da je riječ o skupini zaista mladih ljudi. Ili su to stariji maloljetnici ili mlađi punoljetnici", kazao je.

Naveo je da sada traje policijski postupak, a svoj dio posla je obavilo i Državno odvjetništvo. Pri tome su sudovi negdje donije odluke da se odredi istražni pritvor a negdje ne.

Plenković je kazao da danas - zbog razvoja tehnologija, brojna djeca provode puno vremena na internetu gdje im je dostupno gotovo sve, pa i ne uvijek ono što je dobro i korisno za njihov razvoj i opće društvene aktivnosti. Stoga se i upuštaju u "ovakve lažne uzbude i prijetnje" a u biti vjerojatno nesvjesni da kada to rade, čine ozbiljna kaznena djela za koja je zapriječena jedna do osam godina zatvora.

"Upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade. Da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje niti ne poznaju s kim u biti komuniciraju", poručio je.

Smatra da se radi o zabrinjavajućem obrascu ponašanju koji je mahom inspiriran neprihvatljivim sadržajima na internetu koji rade stvari koje su devijanstne i zabrinjavajuće.

Vlada će u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva

Plenković je, upitan boji li se da će ako se nastavi visoka inflacija to utjecati na turističku sezonu te je li razgovarao o tome sa ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, najavio je da će u utorak biti veliki sastanak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici koji će biti posvećen priprema za turističku sezonu. Na njemu će biti predstavljen i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, zakon o strancima te zakon o neprijavljenom radu.

Istaknuo je i da je za sada, ono što im Glavina govori na tjednoj bazi, situacija solidna. No, vidjet će se kako će se okolnosti razvijati.

Vezano uz podatke o inflatornim pritiscima rekao je da su oni, nažalost, očekivani. "To je kada dođe do rasta cijena energije, cijena energenata. Nadamo se da će se smiriti ta situacija", kazao je.

Najavio je i da će Vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva. "Tako i tu ostajemo na razini priuštivosti. Međutim, ovo je van domašaja bilo koga. Da je na našem mjestu i netko drugi ne bi imao puno drugog manevarskog prostora nego raditi ono što radimo", naglasio je premijer.