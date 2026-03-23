Plenković o mjerama: Ova kriza je jača nego ona 2022.

'Mislimo i na one najranjivije, na kupce energenata, socijalne slučajeve... Takvih ima oko 125.000. Posebnu pozornost posvetili smo poljoprivrednicima i ribarima. Pokazali smo odgovornost, političko vodstvo, kratkoročnu i srednjoročnu dimenziju te sveobuhvatnu brigu za građane, radna mjesta i životni standard ', naglasio je premijer.

Plenković je podsjetio na globalnu krizu koja utječe i na domaće (ne)prilike, ali i da je njegova vlada uspjela u ovom trenutku doskočila izazovima. Napomenuo je da zbog toga idućih šest mjeseci neće biti rasta cijena struje i plina, prenosi N1 .

Podršku za paket mjera Vlada je dobila od koalicijskih i socijalnih partnera. No, neki sindikati upozoravaju da će trgovci poskupljenja goriva iskoristiti za povećanje cijena hrane.

'Znali smo da će cijene barela nafte rasti, stvar je volatilna. To je bila i tema na Europskom vijeću. Zato smo mjerama pokušali ublažiti rast cijena, ali i da bi se sačuvala radna mjesta i gospodarstvo, s ciljem da ne dođe do pada BDP-a', kazao je Plenković pa nastavio: 'Reakcije svih koji su bili uključeni u donošenje paketa mjera bile su dobre. Pozdravili su našu, rekao bih, odvažnu reakciju.'

'Normalno je da ljude brine, umirovljenike brine eventualni rast cijena. Razumijem zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena. Zato smo odlučili održati socijalnu koheziju i držati sve na okupu. Posao države je brinuti o svima. Učinit ćemo sve što možemo da udar na građane bude što manji. Tu smo kako bismo osigurali da sve funkcionira', naglasio je.

Premijer Plenković istaknuo je da je trenutačna kriza jača od one iz 2022. godine te naglasio važnost odlučnih i pravovremenih mjera kako bi se ublažile njene posljedice. 'Zato je važno da djelujemo na početku odvažno', istaknuo je.

Što se tiče sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i dogovora oko njenog termina, premijer je ustvrdio da će se ovih dana baviti time pa obavijestiti javnost o zaključcima.