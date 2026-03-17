Parlament RS izabrao novu vladu, na čelu joj opet Savo Minić

Minić je već dva puta podnosio ostavku a svaki put je to učinio kako bi izbjegao očitovanje Ustavnog suda BiH o ustavnosti imenovanja vlada koje je predvodio jer su mu premijerski mandat povjerile osobe koje na to nisu imale pravo.

Minićeva vlada, u kojoj su ostali svi ministri iz prethodnog saziva, imenovana je glasovima zastupnika iz stranaka koje čine vladajuću koaliciju predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika .

Prvi put je to prošle godine učinio Dodik i to u trenutku kada mu je već bio oduzet mandat predsjednika RS a drugi mandat Miniću potom je povjerila Ana Trišić Babić, koju je Dodik postavio za privremenu predsjednicu entiteta iako ustav RS ne poznaje takvu dužnost.

Sada mu je mandat povjerio Siniša Karan koji je za predsjednika RS izabran na prijevremenim izborima zakazanim nakon smjene Dodika.

'Ovo je bio veoma bitan politički manevar. Podnošenje ostavke imalo je za cilj da institucionalno osnaži vladu RS', kazao je Minić tijekom skupštinske rasprave izražavajući uvjerenje kako sada više nitko neće moći osporavati zakonitost odluka koje donosi vlada na čijem je čelu od utorka.

Njen mandat bi trebao trajati do općih izbora planiranih za listopad.

Iz oporbenih stranaka su tijekom rasprave upozoravali kako je sve to neozbiljno poigravanje vladajućih s ustavom i zakonima čime se ruši povjerenje u rad entitetskih institucija.