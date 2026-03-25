Pala odluka: Trump šalje vojsku na Bliski istok

Potvrda dolazi nakon što su iranski dužnosnici objavili da su američki prijedlog za završetak rata ocijenili neprihvatljivim, piše Independent.

Neimenovani iranski dužnosnik rekao je za Reuters da prvi dojmovi 'nisu pozitivni', dodavši da je početni odgovor Teherana proslijeđen SAD-u preko posrednika iz Pakistana.

Prema pakistanskim dužnosnicima, koji sudjeluju kao posrednici, američki prijedlog uključuje ublažavanje sankcija Iranu, civilnu nuklearnu suradnju, nova ograničenja iranskog nuklearnog programa te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.