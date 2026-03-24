Ovo je američki plan za Iran u 15 točaka: Spominje se i ukidanje svih sankcija

New York Times, Reuters i izraelski Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestili su da su SAD predale Iranu mirovni plan od 15 točaka posredstvom Pakistana, koji je ranije ponudio da bude domaćin mirovnih pregovora između zaraćenih zemalja.

Izraelski medij piše kako je plan sličan onima koje je SAD proveo u Gazi i Libanonu. Sličan plan, uz nešto više točaka, bio je predložen i za Ukrajinu. Izraelski veleposlanik pri UN-u demantirao je da Izrael sudjeluje u mirovnim pregovorima, no njihovi su mediji prvi otkrili sadržaj novog plana, piše Sky News.

Podsjetimo, ranije je Donald Trump rekao kako je Iran počeo "razgovarati razumno" te da je odustao od nuklearnog programa, ali i Amerikancima ponudio "dar" vezan uz naftu i plin u Hormuškom tjesnacu, pritom ne otkrivši o čemu se radi.