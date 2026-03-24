Amerikanci predali Iranu plan od 15 točaka? Oni žele pregovarati samo s Vanceom

Rakete su aktivirale sirene za zračnu uzbunu diljem Izraela, uključujući Tel Aviv, gdje su se čule eksplozije presretanja. U jednom napadu na sjeveru zemlje oštećene su kuće nakon pada krhotina, no zasad nema izvješća o poginulima, javlja Reuters.

Trump je u ponedjeljak na platformi Truth Social ustvrdio da su SAD i Iran vodili ‘vrlo dobre i produktivne’ razgovore o ‘potpunom rješenju neprijateljstava’. Zbog toga je, rekao je, odgodio planirani napad na iransku energetsku infrastrukturu za pet dana. Ta je objava kratkotrajno smirila tržišta; cijene nafte pale su ispod 100 dolara po barelu, a burze su porasle.

No već u utorak iz Teherana stiže potpuno drukčija poruka. Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Baqer Qalibaf, poručio je da nikakvih pregovora nije bilo: ‘Lažne vijesti koriste se za manipulaciju tržištima i bijeg iz krize u kojoj su SAD i Izrael’.