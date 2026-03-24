Amerikanci predali Iranu plan od 15 točaka? Oni žele pregovarati samo s Vanceom

Rakete su aktivirale sirene za zračnu uzbunu diljem Izraela, uključujući Tel Aviv, gdje su se čule eksplozije presretanja. U jednom napadu na sjeveru zemlje oštećene su kuće nakon pada krhotina, no zasad nema izvješća o poginulima, javlja Reuters.
Trump je u ponedjeljak na platformi Truth Social ustvrdio da su SAD i Iran vodili ‘vrlo dobre i produktivne’ razgovore o ‘potpunom rješenju neprijateljstava’. Zbog toga je, rekao je, odgodio planirani napad na iransku energetsku infrastrukturu za pet dana. Ta je objava kratkotrajno smirila tržišta; cijene nafte pale su ispod 100 dolara po barelu, a burze su porasle.
No već u utorak iz Teherana stiže potpuno drukčija poruka. Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Baqer Qalibaf, poručio je da nikakvih pregovora nije bilo: ‘Lažne vijesti koriste se za manipulaciju tržištima i bijeg iz krize u kojoj su SAD i Izrael’.
RAT S IRANOM
Ključni događaji dana
- Iran negira Trumpove 'očajne' tvrdnje o mirovnim pregovorima
- Brent nafta skače iznad 100 dolara po barelu
- Trump predlaže izvanredno 'zajedničko vodstvo' Irana s ajatolahom
- Iranska energetska infrastruktura oštećena u napadima
- Fotografije: Izrael napada Bejrut
- Japan će pustiti naftu iz zajedničkih rezervi
- SAD će nastaviti napade na Iran unatoč “produktivnim” razgovorima koje spominje Donald Trump
- Iran objavio da je spreman na borbu do potpune pobjede.
- Izrael najavio okupaciju Libanona.
- Pakistan se ponudio za domaćinstvo mirovnih pregovora, no Amerikanci takvu mogućnost zasad odbacuju
- Donald Trump otkrio da Marco Rubio i JD Vance vode pregovore s Iranom
- Mediji izvještavaju o planu od 15 točaka koje su SAD predale Iranu uz posredstvo Pakistana
- Stižu oprečne izjave o slanju vojnika na Bliski istok, Trump navodno šalje 1000 vojnika
23:38
Izraelci izdali naredbu za evakuaciju južnih predgrađa Bejruta
Izraelska vojska izdala je novo upozorenje stanovnicima južnih predgrađa libanonskog glavnog grada Bejruta da se evakuiraju.
U objavi na društvenim mrežama, glasnogovornik Avichay Adraee kaže da Izraelske obrambene snage (IDF) nastavljaju svoje operacije i napade na infrastrukturu Hezbolaha u regiji.
Adraee navodi naselja, uključujući Haret Hreik, Laylaki, Haddad i Borj el-Branjeh, iz kojih upozorava da se stanovnici moraju "odmah evakuirati" kako bi izbjegli štetu.
23:36
Iranci bi pregovarali samo s JD Vanceom
Iranski predstavnici dali su Trumpovoj administraciji do znanja da ne žele ponovno ući u pregovore sa posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, te da bi radije surađivali s potpredsjednikom J. D. Vanceom, rekla su dva regionalna izvora za BBC.
Poruka, koja je prenesena preko tajnih kanala u SAD, signalizira da Iran vjeruje da razgovori u kojima su sudjelovali Witkoff i Kushner ne bi bili produktivni s obzirom na manjak povjerenja nakon sloma pregovora prije nego što su Izrael i SAD pokrenuli vojnu akciju.
22:36
Papa: Rat u Iranu postaje 'sve gori i gori'
Papa Lav XIV. izrazio je u utorak zabrinutost zbog rastućeg neprijateljstva tijekom eskalirajućeg rata u Iranu, ponavljajući pozive na prekid vatre.
Prvi američki papa požalio se što "mržnja raste, a nasilje je sve gore i gore". Sjedinjene Države planiraju poslati tisuće vojnika na Bliski istok.
"Želim obnoviti apel za prekid vatre. Treba raditi na miru, ali ne oružjem, već dijalogom", rekao je novinarima dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu u Italiji.
Dodao je kako je više od milijun osoba raseljeno i mnogo mrtvih. "Pozivam sve strane da istinski surađuju kroz dijalog kako bi riješile probleme", istaknuo je.
Lav XIV., poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je dana pojačao pozive za prekid vatre. U nedjelju je rekao da je sukob "skandal za cijelo čovječanstvo".
22:29
SAD Iranu predao plan od 15 točaka?
New York Times, Reuters i izraelski Kanal 12 izvještavaju da su SAD predale Iranu plan od 15 točaka, preko Pakistana, koji je ranije ponudio da bude domaćin mirovnih pregovora između zaraćenih zemalja. Navedeni mediji se pozivaju na neimenovane izvore?
Kanal 12 navodi neke od zahtjeva koje su SAD navodno postavile Iranu, uključujući da je Hormuški tjesnac otvoren i da predstavlja slobodnu pomorsku zonu. Također detaljno navodi što bi Iran navodno dobio ako bi prihvatio plan, uključujući ukidanje sankcija.
22:28
Izrael nije uključen u pregovore s Iranom
Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon kaže za AP da, koliko zna, Izrael ne sudjeluje ni u kakvim prijavljenim razgovorima između Sjedinjenih Država i Irana kasnije ovog tjedna u Pakistanu.
"Dok razgovaramo, Izrael i SAD nastavljaju ciljati vojne ciljeve u Iranu i nastavit ćemo to činiti“, rekao je novinarima UN-a u utorak. Rekao je da su napadima "mnogo postigli“, ali ne sve.
U pregovorima o kraju sukoba, rekao je, Izrael je odlučan osigurati da Iran nema nuklearni ili balistički raketni kapacitet.
22:26
Ponovno pogođena iranska nuklearka
Međunarodna organizacija za atomsku energiju (IAEA) izjavila je da je lokacija nuklearne elektrane u Iranu danas pogođena "još jednim projektilom".
Iran je obavijestio IAEA-u o napadu na prostorije elektrane u Bushehru. Iranci su rekli da nije bilo štete na samoj elektrani, koja je u "normalnom" stanju, te da nijedan zaposlenik nije ozlijeđen.
No, IAEA je ponovila pozive na "maksimalnu suzdržanost" kako bi se "izbjegli rizici za nuklearnu sigurnost".
Neposredno prije izjave UN-ove agencije, Iranska organizacija za atomsku energiju izdala je vlastito ažuriranje, optužujući SAD i Izrael da ciljaju "miroljubiva" nuklearna postrojenja i krše međunarodne zakone.
22:24
Trump šalje 1000 vojnika na Bliski istok?
Donald Trump odobrio je raspoređivanje više od 1000 vojnika na Bliski istok, rekli su izvori za Sky News. Vojnici dolaze iz 82. zračnodesantne divizije.
Predsjednik je sinoć odobrio raspoređivanje, a danas se pišu naredbe za stožer, osoblje i neke kopnene snage, ali ne za cijelu brigadu, rekli su izvori.
Cijela brigada sastoji se od više od 3000 vojnika, ali ovo raspoređivanje bit će manje od polovice toga, s manje od 1500 vojnika - pojašnjavajući ranija izvješća da će biti poslane tisuće dodatnih vojnika.
Dodatne snage još nisu napustile SAD, ali mogle bi se rasporediti u nadolazećim danima.
22:21
Irak dozvolio paravojnim skupinama da odgovore na napade
Irak je bivšim paravojnim skupinama dao pravo da odgovore na "vojne napade" dronova ili zrakoplova koji ciljaju njihove baze.
Odluka je donesena nakon zračnog napada u kojem je ubijeno 15 boraca Narodnih mobilizacijskih snaga (PMF), koje su dio koalicije oružanih skupina, uključujući proiranske frakcije, a integrirane su u iračke redovne oružane snage. PMF je za napad okrivio Sjedinjene Države.
Ured iračkog premijera izdao je u utorak izjavu u kojoj se navodi da je koaliciji dopušteno "suočiti se i odgovoriti na vojne napade koje izvode vojni zrakoplovi i dronovi koji ciljaju sjedište... koristeći dostupna sredstva, u skladu s pravom na odgovor i samoobranu".
Iračko ministarstvo vanjskih poslova također će pozvati američkog otpravnika poslova i iranskog veleposlanika nakon napada da "uruče formalne prosvjedne note u vezi s napadima", priopćio je ured iračkog premijera u izjavi nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost.
22:16
Bijela kuća nije htjela potvrditi šalje li SAD vojnike u Iran
Pitanje potencijalnog razmještaja američkih kopnenih trupa u Iranu ili radi osiguranja Hormuškog tjesnaca nije se spominjalo tijekom Trumpove izjave u Ovalnom uredu.
"Sve najave u vezi s razmještajem trupa dolazit će od Ministarstva rata", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u izjavi. "Kao što smo rekli, predsjednik Trump uvijek ima sve vojne opcije na raspolaganju."
Ranije danas, BBC je zatražio komentar Pentagona o potencijalnom razmještaju trupa, ali je upućen Bijeloj kući.
19:57
Raste broj poginulih u Libanonu
Broj poginulih u Libanonu od kada je Izrael započeo svoje najnovije operacije protiv Hezbollaha porastao je na 1072, prema podacima ministarstva zdravstva te zemlje.
To je porast za 33 poginule osobe u odnosu na jučer. Ministarstvo navodi da se povećao i broj ranjenih, na 2966 - što je za 90 više u odnosu na podatke od ponedjeljka.