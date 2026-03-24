piše FT

Iran: Brodovi koji 'nisu neprijateljski' mogu proći kroz Hormuški tjesnac

Bi. S. / Hina

24.03.2026 u 21:28

Hormuški tjesnac Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Iran je obavijestio države članice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) da brodovi koji 'nisu neprijateljski' mogu proći kroz Hormuški tjesnac ako se koordiniraju s iranskim vlastima, izvijestio je Financial Times u utorak, pozivajući se na pismo upućeno organizaciji

Američko-izraelski rat protiv Irana gotovo je zaustavio isporuke oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz Hormuški tjesnac, uzrokujući poremećaje u opskrbi.

U pismu koje je u utorak kružilo među članicama IMO-a, iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je Teheran poduzeo 'potrebne i proporcionalne mjere kako bi spriječio agresore i njihove pristaše da iskoriste Hormuški tjesnac za napredovanje neprijateljskih operacija protiv Irana', navodi FT.

Teheran je u pismu naveo da plovila povezana sa SAD-om i Izraelom, kao i drugi sudionici u agresiji, 'ne ispunjavaju uvjete za miran prolaz'. Reuters nije mogao zasad potvrditi izvješće.

Pomorska agencija UN-a sa sjedištem u Londonu odgovorna je za reguliranje sigurnosti međunarodnog brodarstva i sprječavanje onečišćenja, a sastoji se od 176 država članica.

preporučujemo

IZRAELSKI SUSTAV

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

najpopularnije

Još vijesti