Iran: Brodovi koji 'nisu neprijateljski' mogu proći kroz Hormuški tjesnac

U pismu koje je u utorak kružilo među članicama IMO-a, iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je Teheran poduzeo 'potrebne i proporcionalne mjere kako bi spriječio agresore i njihove pristaše da iskoriste Hormuški tjesnac za napredovanje neprijateljskih operacija protiv Irana', navodi FT.

Američko-izraelski rat protiv Irana gotovo je zaustavio isporuke oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz Hormuški tjesnac, uzrokujući poremećaje u opskrbi.

Teheran je u pismu naveo da plovila povezana sa SAD-om i Izraelom, kao i drugi sudionici u agresiji, 'ne ispunjavaju uvjete za miran prolaz'. Reuters nije mogao zasad potvrditi izvješće.

Pomorska agencija UN-a sa sjedištem u Londonu odgovorna je za reguliranje sigurnosti međunarodnog brodarstva i sprječavanje onečišćenja, a sastoji se od 176 država članica.