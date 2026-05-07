gradonačelnik Splita

Šuta o optužnici protiv brata: 'Ne ulazite u nečiju privatnost'

L. F.

07.05.2026 u 12:39

Tomislav Šuta
Tomislav Šuta Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Bionic
Reading

Protiv Bože Šute, brata gradonačelnika Splita Tomislava Šute, podignuta je optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine

Šutu terete, javlja dalje Dalmatinski portal, za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Kako se navodi, Šuta je eksploatirao rudno blago bez dozvole i legalnog akta.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas smatra da njemu to neće naštetiti.

"Svatko ima svoj OIB, svoje ime i prezime, ja sam to davno govorio. Zadržat ću se na tome", kazao je danas u Splitu gdje se obilježava Blagdan svetog Duje i Dan grada, javlja N1.

Na pitanje hoće li mu to naštetiti političkoj karijeri kaže da je sve rekao.

"Imam i sestru i još jednoga brata... da vas netko pita o vašoj obitelji, kakve bi to veze imalo s vašim poslom. Svatko odgovara za svoje postupke. Ne ulazite duboko u nečiju privatnost. To nema veze s mojim poslom. Ni ja vas ne pitam o privatnim stvarima. Ne želim odgovarati na pitanja o vlastitoj obitelji", kazao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'SAVRŠENA OLUJA'

'SAVRŠENA OLUJA'

U tijeku je globalna utrka za stopiranje hantavirusa: Gdje bi sljedeće mogao udariti?
VLADA IZMIJENILA ODLUKU

VLADA IZMIJENILA ODLUKU

Državi iz EU stiže još novca za izgradnju dječje bolnice: Ovo su detalji
NASTAVAK RADOVA

NASTAVAK RADOVA

Opet će se zatvoriti podvožnjak kraj Vjesnika: 'Ne znamo koji vikend ali...'

najpopularnije

Još vijesti