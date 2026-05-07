Šuta o optužnici protiv brata: 'Ne ulazite u nečiju privatnost'

Šutu terete, javlja dalje Dalmatinski portal, za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Kako se navodi, Šuta je eksploatirao rudno blago bez dozvole i legalnog akta.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas smatra da njemu to neće naštetiti.

"Svatko ima svoj OIB, svoje ime i prezime, ja sam to davno govorio. Zadržat ću se na tome", kazao je danas u Splitu gdje se obilježava Blagdan svetog Duje i Dan grada, javlja N1.

Na pitanje hoće li mu to naštetiti političkoj karijeri kaže da je sve rekao.

"Imam i sestru i još jednoga brata... da vas netko pita o vašoj obitelji, kakve bi to veze imalo s vašim poslom. Svatko odgovara za svoje postupke. Ne ulazite duboko u nečiju privatnost. To nema veze s mojim poslom. Ni ja vas ne pitam o privatnim stvarima. Ne želim odgovarati na pitanja o vlastitoj obitelji", kazao je.