Obnovljen državni arhiv u Varaždinu: Čuva oko 'pet tisuća dužnih metara gradiva'

Varaždin je dobio novu suvremeno opremljenu zgradu Državnog arhiva smještajnog kapaciteta 11.000 dužnih metara gradiva, a za njezino uređenje osigurano je 7,3 milijuna putem Ministarstva kulture i medija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Novouređeni prostori, koji obuhvaćaju spremišni, uredski te prostore namijenjene javnosti, obuhvaćaju oko 3.600 četvornih metara, od čega se 2.800 odnosi na spremišne kapacitete.
Arhiv trenutno čuva oko pet tisuća dužnih metara gradiva, dok će novi kapaciteti omogućiti preuzimanje dodatnih šest kilometara arhivske građe u budućnosti, kazao je ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu Damir Hrelja.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je na otvorenju u srijedu kako su uvjeti rada u državnim arhivima godinama bili neodgovarajući te da je u Hrvatskoj bilo nekoliko arhiva koji više od 30 godina nisu prikupljali gradivo.
„Kad izađemo iz ovog ciklusa, mi ćemo od 19 državnih arhiva u Hrvatskoj 14 u potpunosti ili obnoviti ili izgraditi spremišne prostore koji će biti dostatni za nekoliko desetljeća, a ova investicija u Državni arhiv u Varaždinu je opsegom i financijama najveća”, rekla je ministrica.