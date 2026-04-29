Ukrajina ima oružje koje svi žele: Kreće velika prodaja diljem svijeta

Ukrajina, koja se od početka ruske invazije profilirala kao jedno od ključnih žarišta modernog ratovanja, sada ulazi u novu fazu – izvoz vlastitog, u borbi testiranog naoružanja. Kako ističe predsjednik Volodimir Zelenski, riječ je o logičnom koraku nakon naglog rasta obrambene industrije, koja je u samo nekoliko godina doživjela dramatičnu transformaciju

Od početka sveobuhvatne ruske invazije, ukrajinski obrambeno-industrijski sektor narastao je s približno milijardu na više od 50 milijardi dolara vrijednosti. U tom razdoblju pojavile su se stotine novih tvrtki koje proizvode dronove, streljivo i razne vrste vojne opreme. Zbog takvog rasta, dio industrije danas ima višak proizvodnih kapaciteta – u nekim segmentima i do 50 posto. Drugim riječima, Ukrajina može proizvesti više oružja nego što ga sama može financijski apsorbirati, što izvoz čini neizbježnim potezom.

Izvoz oružja za Kijev ima višestruku korist. Prije svega, postoji snažna potražnja među partnerskim državama, osobito nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Istodobno, dodatni prihodi omogućuju nova ulaganja u razvoj i širenje proizvodnje. Osim toga, država na taj način ostvaruje izravne financijske prihode, ali i jača svoj geopolitički položaj kroz sigurnosnu suradnju. Zelenski naglašava da će prioritet uvijek imati ukrajinske oružane snage – tek višak proizvodnje bit će dostupan za izvoz, i to isključivo partnerskim državama koje podržavaju Ukrajinu i nemaju veze s Rusijom. Proces izvoza koordinirat će ukrajinsko Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu, uz jasne mehanizme kontrole kako bi se spriječilo da tehnologija završi u ruskim rukama.

Vlada paralelno radi na pojednostavljenju birokratskih procedura, uključujući uvođenje automatiziranih dozvola za izvoz, čime bi se ubrzao proces i smanjio prostor za korupciju. Što je Drone Deal? Poseban oblik suradnje predstavlja inicijativa Drone Deal , koja ide korak dalje od klasične prodaje oružja. Umjesto pojedinačnih sustava, Ukrajina partnerima nudi kompletna obrambena rješenja, piše United24media. Ti paketi uključuju dronove za obranu od masovnih napada, sustave protuzračne obrane i elektroničkog ratovanja, ali i obuku te operativno iskustvo stečeno na bojištu. Suradnja je već u tijeku s državama u tri ključne regije: Bliskom istoku i Perzijskom zaljevu, Europi te Kavkazu. Prema dostupnim informacijama, u pripremi je najmanje deset ugovora. Zelenski je otkrio i da su već potpisani desetogodišnji sporazumi s državama poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katra, dok interes pokazuje još niz zemalja.