Dabro kažnjen zbog pjevanja pjesme o Anti Paveliću: 'Nije mi mrsko platiti'

Josip Dabro potvrdio je da je kažnjen zbog pjevanja pjesme ‘Grobnice od zlata’, odnosno stihova koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića.. Na društvenim mrežama objavio je opširnu reakciju u kojoj je kritizirao odluku o kažnjavanju

Dabro je u objavi naveo je da se ‘nekada pjevačima plaćalo za nastupe’, dok sada on i njegova skupina, kako kaže, moraju plaćati zbog pjevanja. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: ‘Kaznilo me zbog pjevanja “Grobnice od zlata”. Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna. A ne znaš ni pjevati.

Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. I cijelom hrvatskom narodu. Koliko vlasti, toliko pameti. Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje. Dozvati se pameti i vlasti. Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet. Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan. Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!? Neprocjenjivo! Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. I to iz penala.’