SUDAMJA

Split slavi svetog Duju: Ni kiša nije pokvarila dobro raspoloženje

L. Š. / Hina

07.05.2026 u 11:01

Sudamja: Split slavi svetog Duju
Sudamja: Split slavi svetog Duju Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Bionic
Reading

Blagdan svetog Duje i Dan grada Splićani tradicionalno obilježavaju misnim slavljima, procesijom ulicama grada te bogatim kulturno-glazbenim programom u čast zaštitnika grada i očuvanja tradicije koja okuplja brojne građane

Proslava Sudamje započela je u četvrtak jutarnjim misama u Katedrali sv. Dujma, a središnji dio svečanosti je procesija koja je u 10 sati krenula iz katedrale prema Rivi, gdje će biti služena svečana misa. Liturgijsko slavlje predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.

vezane vijesti

U procesiji su predstavnici crkvenih institucija, brojno svećenstvo i bratovštine, građani i čelnici Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije - gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.

'Kiša je, ali nadamo se da će stati i da će građani uživati u cijelom programu i da se svi skupa zabave na dostojanstven način', kazao je gradonačelnik Šuta. 'Na dobro došla Sudamja, ove godine kišna, ali treba gledati pozitivno. Ja to gledam tako da sveti Dujam škropi, blagoslivlja naš grad na svoj dan', poručio je župan Boban.

Sudamja: Split slavi svetog Duju
  • Sudamja: Split slavi svetog Duju
  • Sudamja: Split slavi svetog Duju
  • Sudamja: Split slavi svetog Duju
  • Sudamja: Split slavi svetog Duju
  • Sudamja: Split slavi svetog Duju
    +76
Sudamja: Split slavi svetog Duju Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

U procesiji je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je Splićanima čestitao Dan grada.

'Ovaj dan je poseban jer slavimo naše zajedništvo kroz običaje i tradiciju. Sveti Duje simbol je ustrajnosti i našeg identiteta. Proslavit ćemo Split koji nije samo mjesto, nego poseban simbol, grad koji je puno više od grada, nositelj tradicije i ljubavi. Čestitam gradu i gradonačelniku na ovako bogatom programu koji nikad nije bio ljepši', rekao je Glavina.

Današnji dan u Splitu prepun je događanja, a organizatori ističu dobro raspoloženje i veliku posjećenost na svim lokacijama događanja. Riva je središnje mjesto okupljanja gdje se održava tradicionalni sajam Sudamja 2026., uz nastupe klapa i folklornih skupina,te večernji koncert Doris Dragović u 20,30 sati.

Tu je glazbeni programom uz nastupe DJ-eva te besplatno razgeldavanje Prirodoslovnog, Arheološkog muzeja, lokaliteta Salone.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
mito i korupcija

mito i korupcija

Uhićena 21 osoba zbog muljanja s EU potporama: EPPO otkrio detalje velike akcije
predložena i kazna

predložena i kazna

Podignuta optužnica protiv brata splitskog gradonačelnika zbog ilegalne eksploatacije kamena
Svi putnici ostaju na brodu

Svi putnici ostaju na brodu

Brod na kojem je izbila zaraza hantavirusom plovi na Tenerife, u planu evakuacija putnika

najpopularnije

Još vijesti