Split slavi svetog Duju: Ni kiša nije pokvarila dobro raspoloženje

Proslava Sudamje započela je u četvrtak jutarnjim misama u Katedrali sv. Dujma, a središnji dio svečanosti je procesija koja je u 10 sati krenula iz katedrale prema Rivi, gdje će biti služena svečana misa. Liturgijsko slavlje predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.

'Kiša je, ali nadamo se da će stati i da će građani uživati u cijelom programu i da se svi skupa zabave na dostojanstven način', kazao je gradonačelnik Šuta. 'Na dobro došla Sudamja, ove godine kišna, ali treba gledati pozitivno. Ja to gledam tako da sveti Dujam škropi, blagoslivlja naš grad na svoj dan', poručio je župan Boban.

U procesiji su predstavnici crkvenih institucija, brojno svećenstvo i bratovštine, građani i čelnici Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije - gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.

U procesiji je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je Splićanima čestitao Dan grada.

'Ovaj dan je poseban jer slavimo naše zajedništvo kroz običaje i tradiciju. Sveti Duje simbol je ustrajnosti i našeg identiteta. Proslavit ćemo Split koji nije samo mjesto, nego poseban simbol, grad koji je puno više od grada, nositelj tradicije i ljubavi. Čestitam gradu i gradonačelniku na ovako bogatom programu koji nikad nije bio ljepši', rekao je Glavina.

Današnji dan u Splitu prepun je događanja, a organizatori ističu dobro raspoloženje i veliku posjećenost na svim lokacijama događanja. Riva je središnje mjesto okupljanja gdje se održava tradicionalni sajam Sudamja 2026., uz nastupe klapa i folklornih skupina,te večernji koncert Doris Dragović u 20,30 sati.

Tu je glazbeni programom uz nastupe DJ-eva te besplatno razgeldavanje Prirodoslovnog, Arheološkog muzeja, lokaliteta Salone.