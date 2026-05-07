Vlada raspravlja o financijskim tržištima, štetama od nepogoda i registru zaposlenih

Premijer Andrej Plenković ponovno okuplja ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade, a na dnevnom redu je niz zakona iz domene financija
Vlada će na sjednici, uz ostalo, u hitnu proceduru uputiti prijedlog zakona o provedbi europske uredbe o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju. Cilj uredbe je smanjenje ovisnosti o infrastrukturi za poravnanje izvan Europske unije, jačanje nadzornih mehanizama i povećanje transparentnosti tržišta izvedenica.
Iz Ministarstva financija navode da se europska tržišta financijskih izvedenica u velikoj mjeri oslanjaju na sustave poravnanja središnje druge ugovorne strane, odnosno CCP-ove, izvan EU-a, što može predstavljati rizik za stabilnost financijskog sustava i gospodarstva.
Vlada će u saborsku proceduru uputiti i izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala.
Na dnevnom redu je i odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Uz ostale uredbe, Vlada će raspravljati i o prijedlogu uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, čuvanju i mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama.