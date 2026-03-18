Novi model vojnog roka upalio: Nijemci pohrlili u vojsku

I.V.

18.03.2026 u 21:57

Njemačka vojska - Ilustracija
Njemačka vojska - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Interes za služenje u njemačkoj vojsci (Bundeswehr) značajno je porastao nakon uvođenja novog modela vojnog roka. Iako ciljano povećanje broja vojnika još nije ostvareno, podaci pokazuju jasan trend rasta – i u prijavama i u zapošljavanju

Prema podacima njemačkog Ministarstva obrane, do kraja veljače za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba, što je 20 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Taj porast odrazio se i na broj novih pripadnika: u veljači je zabilježeno više od 5.300 prijema u službu, odnosno 14 posto više nego lani.

Posebno se ističe povećanje broja vojnika koji služe u okviru novog modela vojnog roka. Trenutačno je oko 13.400 osoba angažirano kao dobrovoljni ročnici (u trajanju od šest do 11 mjeseci) i kratkoročni vojnici (od 12 do 23 mjeseca), što predstavlja rast od 15 posto u odnosu na prošlu godinu, piše Tagesschau.

vezane vijesti

Novi sustav predviđa da svi muškarci koji navrše 18 godina, počevši s generacijom 2008., moraju ispuniti upitnik i pristupiti liječničkom pregledu. Ipak, samo služenje vojnog roka zasad ostaje dobrovoljno. Za žene su i upitnik i pregled u potpunosti dobrovoljni.

Njemačka vlada očekuje da će upravo ovaj model donijeti značajan poticaj popunjavanju redova vojske u nadolazećim godinama.

Cilj je 260.000 vojnika

Unatoč pozitivnim trendovima, Bundeswehr i dalje zaostaje za dugoročnim ciljevima. Trenutačno ima oko 186.200 aktivnih vojnika, što je povećanje od približno 3.600 u odnosu na veljaču prošle godine. Plan vlade je do sredine 2030-ih povećati broj na čak 260.000.

Ipak, broj pripadnika tijekom godine varira. U proljetnim mjesecima tradicionalno dolazi do većeg odljeva vojnika kojima istječe ugovor, a mnogi od njih prelaze u civilne poslove, obrazovanje ili obuku.

Uz to, interes za osnovnu vojnu obuku u prvoj polovici godine obično je slabiji nego u drugom dijelu godine, što dodatno utječe na ukupne brojke.

vezane vijesti

preporučujemo

nova strategija

nova strategija

Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe
velika šteta

velika šteta

Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće LNG postrojenje na svijetu, katarski Ras Laffan u plamenu
hoće li mu to pomoći?

hoće li mu to pomoći?

Orbanu stiže podrška iz Amerike: Uoči izbora u Mađarsku dolazi JD Vance

