Kako stoje stranke u prosincu: Od svjetonazorskog rata najviše su profitirali HDZ i Možemo

Prema rezultatima istraživanja Crodemoskop provedenih na početku prosinca, HDZ i Možemo zabilježili su blagi rast, a SDP pad, dok Zoran Milanović i Andrej Plenković drže vrh i na ljestvici najpopularnijih i na ljestvici najnepopularnijih političara

Aktualno mjerenje rejtinga provedeno je od 1. do 4. prosinca, a prema njemu HDZ ima podršku od 27,5 posto (u odnosu na 27 posto iz studenog). Na drugom mjestu zaostaje SDP, s izborom od 22,5 posto (prema 23,5 posto iz studenog). Treće mjesto drži platforma Možemo! s izbornom podrškom od 12,4 posto (prema prošlomjesečnih 10,7 posto), javlja RTL.

Most je na četvrtom mjestu sa 6,2 posto podrške (u odnosu na 5,8 posto iz prethodnog mjeseca). Na petom je mjestu s 2,9 posto izbora Domovinski pokret (prema 2,6 posto iz studenog). Stranka Marije Selak Raspudić bilježi 2,8 posto podrške (prema 2,6 posto iz studenog). Slijedi Domino s 1,3 posto (prema prošlomjesečnih 1,4 posto).

Milanović i Plenković i najpozitivniji i najnegativniji Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara je predsjednik Republike Zoran Milanović s podrškom od 26 posto ispitanika (u odnosu na 29,1 posto iz studenog). Predsjednik Vlade Andrej Plenković je drugom mjestu ove ljestvice s izborom od 11,5 posto (prema 14,6 posto iz prošlog mjerenja u studenom). Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević s izborom od 4,1 posto (prema prošlomjesečnih 3,5 posto). Četvrto mjesto s izborom od 3,5 posto drži Ivan Anušić (u studenom 2,6 posto). Peto mjesto s rezultatom od 2,3 posto dijele Dalija Orešković (u studenom 1,2 posto) i Marija Selak Raspudić (u studenom 2 posto).