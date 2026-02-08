NOVI CRO DEMOSKOP

Tko je najviše profitirao u drami oko dočeka: Jedan političar skočio na listi najnegativaca

M.Č.

08.02.2026 u 20:08

Doček rukometaša
Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon tenzija oko dočeka brončanih rukometaša i nastupa Marka Perkovića Thompsona na glavnom zagrebačkom trgu, najviše su profitirali HDZ i premijer Andrej Plenković

Istraživanje koje su za RTL Danas proveli Promocija plus odmah nakon događaja koji je podigao i ljevicu i desnicu, otkriva da je vladajuća stranka preskočila granicu koju dugo nije dohvatila. HDZ je u veljači prvi izbor 30,6 posto ispitanika (27,5 posto u prosincu). SDP je drugi s 23,1 posto (22,5 u prosincu), dok Možemo! raste na 13,3 posto (12,4).

Taj HDZ-ov skok prati blaži pad desnih opcija. MOST je na 5,4 posto (6,2), stranka Marije Selak Raspudić na 2,4 posto (2,8), a Domovinski pokret pada na 1,6 posto – gotovo upola manje nego u prosincu (2,9). IDS je iza njih, potom Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever s istim rejtingom. Neodlučnih je oko 13 posto (16,6 u prosincu).

Najpozitivniji političari

Na vrhu ljestvice i dalje je predsjednik Zoran Milanović s 23,6 posto (26 u prosincu) - najslabiji mu je to rezultat u godinu dana. Istodobno, premijer Andrej Plenković bilježi svoj najbolji rejting u istom razdoblju: 17,9 posto, skok od čak 6,5 bodova (11,5 u prosincu).

Raste i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević - s 4,1 na 7,7 posto. Četvrta je Dalija Orešković (2,5), a slijedi ministar obrane Ivan Anušić (2,2). U prvih deset su još Marija Selak Raspudić, Biljana Borzan, Ivana Kekin, Siniša Hajdaš Dončić i Miro Bulj. Petina ispitanika i dalje kao “najpozitivnijeg” navodi - nikoga.

Najnegativniji političari

Na suprotnoj ljestvici prvi je opet Plenković s 36,5 posto (32,9 u prosincu). Velika promjena je drugo mjesto: Tomašević skače na 14 posto (5,4) i prvi put je drugi izbor najnegativca. Milanović je sada treći s 8,1 posto (8,3).

Slijede Ivan Penava (2,7), Milorad Pupovac (2,0), Hajdaš Dončić (1,5) i Hrvoje Zekanović (1,3). U deset su još Sandra Benčić, Vili Beroš i Orešković (po 1 posto).

vezane vijesti

Ocjene institucija i raspoloženje građana

Pantovčak blago pada na 3,15 (3,16), ali ostaje na “dobar”. Vlada raste na 2,43 - najbolja ocjena u godinu dana (2,25), a Sabor na 2,19 (2,15).

Manje je i pesimizma: krajem godine 75 posto građana smatralo je da zemlja ide u pogrešnom smjeru, sada to misli nešto više od 65 posto. Optimista je 22,2 posto, i dalje manje od četvrtine.

Događaj mjeseca: Rukometaši ispred svega

Uvjerljivo najvažniji događaj mjeseca je uspjeh rukometaša na Europskom prvenstvu i prijepor oko dočeka; tako misli više od 38 posto ispitanika. Daleko iza su sukob SAD-a i EU-a, inflacija i poskupljenje dopunskog osiguranja.

Istraživanje je provedeno od 2. do 5. veljače na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška iznosi ±3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE POPUŠTA

NE POPUŠTA

Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'
UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!
ZBOG 'PROPAGANDE'

ZBOG 'PROPAGANDE'

Iranska dobitnica Nobela za mir osuđena na još nekoliko godina zatvora: U lošem je stanju

najpopularnije

Još vijesti