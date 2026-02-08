Tko je najviše profitirao u drami oko dočeka: Jedan političar skočio na listi najnegativaca

Istraživanje koje su za RTL Danas proveli Promocija plus odmah nakon događaja koji je podigao i ljevicu i desnicu, otkriva da je vladajuća stranka preskočila granicu koju dugo nije dohvatila. HDZ je u veljači prvi izbor 30,6 posto ispitanika (27,5 posto u prosincu). SDP je drugi s 23,1 posto (22,5 u prosincu), dok Možemo! raste na 13,3 posto (12,4).

Taj HDZ-ov skok prati blaži pad desnih opcija. MOST je na 5,4 posto (6,2), stranka Marije Selak Raspudić na 2,4 posto (2,8), a Domovinski pokret pada na 1,6 posto – gotovo upola manje nego u prosincu (2,9). IDS je iza njih, potom Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever s istim rejtingom. Neodlučnih je oko 13 posto (16,6 u prosincu).

Najpozitivniji političari

Na vrhu ljestvice i dalje je predsjednik Zoran Milanović s 23,6 posto (26 u prosincu) - najslabiji mu je to rezultat u godinu dana. Istodobno, premijer Andrej Plenković bilježi svoj najbolji rejting u istom razdoblju: 17,9 posto, skok od čak 6,5 bodova (11,5 u prosincu).

Raste i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević - s 4,1 na 7,7 posto. Četvrta je Dalija Orešković (2,5), a slijedi ministar obrane Ivan Anušić (2,2). U prvih deset su još Marija Selak Raspudić, Biljana Borzan, Ivana Kekin, Siniša Hajdaš Dončić i Miro Bulj. Petina ispitanika i dalje kao “najpozitivnijeg” navodi - nikoga.

Najnegativniji političari

Na suprotnoj ljestvici prvi je opet Plenković s 36,5 posto (32,9 u prosincu). Velika promjena je drugo mjesto: Tomašević skače na 14 posto (5,4) i prvi put je drugi izbor najnegativca. Milanović je sada treći s 8,1 posto (8,3).

Slijede Ivan Penava (2,7), Milorad Pupovac (2,0), Hajdaš Dončić (1,5) i Hrvoje Zekanović (1,3). U deset su još Sandra Benčić, Vili Beroš i Orešković (po 1 posto).