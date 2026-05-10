Napadač na šefa krim-policije je operiran i bori se za život: 'Policajci moraju biti zaštićeni'

Opisavši ubijenog Roberta Grileca kao cijenjenog kolegu i profesionalca, Sindikat policije Hrvatske je izrazio sućut njegovoj obitelji te upozorio da država mora pokazati policiji da je uvijek uz njih, a ne samo na ispraćajima. U međuvremenu, napadač je završio na operaciji s prostrijelnom ranom na glavi
U priopćenju za medije, Sindikat policije Hrvatske (SPH) je reagirao na ubojstvo šefa kriminalističke policije Krapinsko-zagorske policijske uprave Roberta Grileca.
'Robert Grilec bio je cijenjen policijski službenik, kolega i profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet", zaključili su u SPH-u u svome priopćenju.
Osudili su ubojstvo prozvavši ga 'brutalnim činom nasilja' te istaknuli da 'nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati vijest koja traje jedan dan'.
'Ne smije postati još jedan tragičan događaj koji ćemo oplakati i samo osuditi (...) Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj. Danas je jedna obitelj ostala bez svog najmilijeg, a policijska obitelj bez kolege', upozorili su.
'Navikavanje na nasilje prema policajcima, navikavanje na rušenje vlastite sigurnosti'
Upozoravajući kako se policajci svakodnevno susreću s opasnostima, dodali su i da 'zaštita policijskih službenika ne smije biti samo tema nakon tragedije, nego trajna obveza države i društva'.
'Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti. (...) Policajci moraju biti zaštićeni. Njihovo dostojanstvo mora biti zaštićeno. Njihove obitelji moraju znati da država stoji iza njih ne samo kada ih ispraća, nego i dok rade, žive i nose teret službe", naveo je policijski sindikat u svome priopćenju.
Ubojica operiran
Podsjetimo, Grilec je upucan u jednom kafiću u Krapini u nedjelju ujutro, a iako nema mnogo biografskih podataka o njemu, poznato je da ga je 2018. godine, zbog njegova policijskog rada odlikovala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Istraga još traje, ali trenutno se navodi da je napadač bio njegov susjed koji je živio par kuća dalje i koji je sam sebe nanio teške ozljede nakon napada.
Unatoč ranijim neslužbenim navodima da je napadač preminuo od ozljeda koje si je nanio i zbog kojih je helikopterom prevezen U KB Dubrava, HRT javlja da je napadač živ te da je bio na operaciji s prostrjelnom ranom glave. No, drugi detalji o njegovom stanju zasad nisu poznati.