Napadač na šefa krim-policije je operiran i bori se za život: 'Policajci moraju biti zaštićeni'

U priopćenju za medije, Sindikat policije Hrvatske (SPH) je reagirao na ubojstvo šefa kriminalističke policije Krapinsko-zagorske policijske uprave Roberta Grileca .

'Robert Grilec bio je cijenjen policijski službenik, kolega i profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet", zaključili su u SPH-u u svome priopćenju.

Osudili su ubojstvo prozvavši ga 'brutalnim činom nasilja' te istaknuli da 'nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati vijest koja traje jedan dan'.

'Ne smije postati još jedan tragičan događaj koji ćemo oplakati i samo osuditi (...) Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj. Danas je jedna obitelj ostala bez svog najmilijeg, a policijska obitelj bez kolege', upozorili su.

'Navikavanje na nasilje prema policajcima, navikavanje na rušenje vlastite sigurnosti'

Upozoravajući kako se policajci svakodnevno susreću s opasnostima, dodali su i da 'zaštita policijskih službenika ne smije biti samo tema nakon tragedije, nego trajna obveza države i društva'.

'Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti. (...) Policajci moraju biti zaštićeni. Njihovo dostojanstvo mora biti zaštićeno. Njihove obitelji moraju znati da država stoji iza njih ne samo kada ih ispraća, nego i dok rade, žive i nose teret službe", naveo je policijski sindikat u svome priopćenju.