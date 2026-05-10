Ivana Ribarić Majanović nova predsjednica SDP-a Brodsko-posavske županije: 'Izlazimo osnaženi'

Novoizabrana predsjednica županijskog SDP-a Ribarić Majanović poručila je kako su izbori potvrdili zajedništvo stranke i spremnost na jačanje socijaldemokratskih politika u Brodsko-posavskoj županiji.

"Pred nama je razdoblje u kojem ćemo nuditi konkretna rješenja za probleme građana, od boljeg životnog standarda i dostojanstvenih mirovina do očuvanja dostupnosti javnih usluga poput zdravstva i obrazovanja", istaknula je.

Za potpredsjednike županijske organizacije izabrani su Anto Ravlić iz Slavonskog Broda i Boris Šalinski iz Nove Gradiške.

Na izbornoj konvenciji održanoj u Slavonskom Brodu izabrano je i novo Predsjedništvo županijske organizacije, u kojem su Ivan Adžić, Nikolina Jureković, Robert Kaloci i Antonio Smoljanović.