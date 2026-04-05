Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting

Stigli su novi rezultati CRO Demoskopa za travanj koje je za RTL provela agencija Promocija Plus. Redovno je to mjesečno istraživanje stranačkih preferencija, percepcije političara i odabranih političkih tema

HDZ na vrhu, Možemo slabi Mjerenje preferencije za ožujak iznjedrilo je HDZ na vrhu ljestvice stranaka s izborom od 29,7 posto (u odnosu na 30,6 posto iz prethodnog mjerenja). Na drugom mjestu je bio stalni pratitelj SDP, s izborom od 22,6 posto (prema 23,1 posto iz veljače). Treće mjesto ostvarila je platforma Možemo! s izbornom podrškom od 12,3 posto (prema 13,3 posto iz prošlomjesečnog mjerenja). Most je na četvrtom mjestu s 6,2 posto podrške (u odnosu na 5,4 posto iz prethodnog mjeseca). Na petom je mjestu s 2,6 posto izbora Nezavisna lista Marije Selak Raspudić (prema 2,4 posto prije mjesec dana). Domovinski pokret u ožujku je zabilježio 2,4 posto podrške (prema 1,6 posto iz veljače). Ukupno gledajući, tri četvrtine birača svoj glas je dalo jednoj od navedenih stranaka od čega najveći dio "uzimaju" HDZ i SDP (52,3 posto birača). Dobitnici ožujka su Most (+0,8 postotnih bodova), DP (+0,7 postotnih bodova) i NL Marije Selak Raspudić (+0,2 postotna boda). Slabiji rezultat od prošlog mjerenja u veljači su zabilježili Možemo (-1,0 postotni bod), HDZ (-0,9 postotnih bodova) i SDP (-0,5 postotnih bodova).