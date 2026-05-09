Nevjerojatna snimka s Maksimira: Pogledajte što je navijač pokušao unijeti na derbi

I.J.

09.05.2026 u 18:57

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpić/PIXSELL/MUP
Uoči najvećeg hrvatskog derbija između Dinama i Hajduka na Maksimiru policija je oduzela veću količinu pirotehnike te privela desetke osoba.

Policija je nakon utakmice objavila fotografije i videosnimku navijača koji je ispod majice pokušao sakriti i unijeti veliku količinu pirotehničkih sredstava na stadion.

Na snimkama koje je objavila policija vidi se kako muškarac ispod odjeće skriva niz pirotehničkih naprava koje su policijski službenici pronašli tijekom sigurnosnog pregleda prije ulaska na stadion.

Iz policije su priopćili da su ukupno privedene 46 osobe te da je u tijeku razilazak posjetitelja nakon utakmice.

U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao velik rezultatski značaj, Dinamo je u derbiju 34. kola SHNL-a pobijedio Hajduk 2:0.

