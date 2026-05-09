Evo što je rekao Garcia nakon jedne od najgorih utakmica Hajduka u derbijima

Dinamo je do pobjede došao golovima Monsefa Bakrara u 22. i Diona Drene Belje u 65. minuti i tako povećao prednost nad Hajdukom na ogromnih 18 bodova. Hajduk je odigrao jako loše i praktički je pao bez da je pružio ikakav otpor.

'Dinamo je dominirao u svakoj utakmici ove sezone protiv nas i pokazao da je bolji. Ovo nije bila naša utakmica. Vidjeli ste kvalitetu nekih njihovih igrača, ali u prvom poluvremenu zapravo se nije puno toga događalo', rekao je Garcia.

Priznao je da je Hajduk bolje otvorio drugo poluvrijeme, ali da je primljeni pogodak potpuno promijenio utakmicu.

'U drugo poluvrijeme ušli smo dosta dobro, ali onda smo primili gol i nakon toga je Dinamo stvorio više', dodao je trener Hajduka.

Objasnio zašto je Brajković igrao beka

Garcia se potom osvrnuo i na odluku da Adriana Brajkovića postavi na poziciju desnog beka.

'Htjeli smo vidjeti Brajka na toj poziciji, ovo je bila prilika za to. Razmišljamo o puno toga, razmišljamo o budućnosti', objasnio je.

Potom je priznao koliko Hajduk ove sezone ima problema upravo na toj poziciji u derbijima s Dinamom.

'Protiv Dinama smo igrali s pet različitih bekova i svaki se mučio. Imamo četiri utakmice s njima i puno patnje s bekovima', rekao je Garcia.

Brajković je na poluvremenu ostao u svlačionici.

'Ostavio sam ga u svlačionici na poluvremenu jer se i on mučio, ali ofenzivno smo htjeli nešto drugo. Tu je bio problem', zaključio je Garcia.