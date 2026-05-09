VISOKI RIZIK

Policija otkrila koliko je navijača uhićeno prije derbija na Maksimiru

I.H./Hina

09.05.2026 u 17:18

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Do početka nogometne utakmice 34. kola HNL-a Dinamo-Hajduk koja se odigrava na zagrebačkom Maksimiru uhićena je 31 osoba, izvijestio je MUP u subotu

Na utakmici je oko 17.000 posjetitelja, navodi MUP u objavi na društvenoj mreži X uz napomenu da policija nastavlja provoditi mjere sigurnosti. 31 osoba je uhićena uoči derbija.

Navijačima je MUP poručio - Podržite svoj klub. Poštujte protivnika. Čuvajte sigurnost svih.

Podsjetimo, početkom utakmice na Maksimiru planuo je udarni transparent Bad Blue Boys, a u isto vrijeme je Torcida izvjesila poruku: 'Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet jebenog materijala za galeriju.' Druga poruka je bila: Gori BBBaja. I na posljednjem derbiju na Poljudu Torcida je Boysima podmetnula ružičaste dimne.

MANIFESTACIJA U ZAGREBU

