Policija otkrila koliko je navijača uhićeno prije derbija na Maksimiru

Do početka nogometne utakmice 34. kola HNL-a Dinamo-Hajduk koja se odigrava na zagrebačkom Maksimiru uhićena je 31 osoba, izvijestio je MUP u subotu
Na utakmici je oko 17.000 posjetitelja, navodi MUP u objavi na društvenoj mreži X uz napomenu da policija nastavlja provoditi mjere sigurnosti. 31 osoba je uhićena uoči derbija.
Navijačima je MUP poručio - Podržite svoj klub. Poštujte protivnika. Čuvajte sigurnost svih.
Podsjetimo, početkom utakmice na Maksimiru planuo je udarni transparent Bad Blue Boys, a u isto vrijeme je Torcida izvjesila poruku: 'Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet jebenog materijala za galeriju.' Druga poruka je bila: Gori BBBaja. I na posljednjem derbiju na Poljudu Torcida je Boysima podmetnula ružičaste dimne.