Policija otkrila koliko je navijača uhićeno prije derbija na Maksimiru

Na utakmici je oko 17.000 posjetitelja , navodi MUP u objavi na društvenoj mreži X uz napomenu da policija nastavlja provoditi mjere sigurnosti. 31 osoba je uhićena uoči derbija.

Navijačima je MUP poručio - Podržite svoj klub. Poštujte protivnika. Čuvajte sigurnost svih.

Podsjetimo, početkom utakmice na Maksimiru planuo je udarni transparent Bad Blue Boys, a u isto vrijeme je Torcida izvjesila poruku: 'Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet jebenog materijala za galeriju.' Druga poruka je bila: Gori BBBaja. I na posljednjem derbiju na Poljudu Torcida je Boysima podmetnula ružičaste dimne.