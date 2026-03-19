Netanyahu otkrio: 'Ovo su naša tri cilja! Rat bi mogao završiti prije nego svi misle'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pred stanim novinarima poručio je da Izrael i SAD pobjeđuju, te da je Iran gotovo uništen

Netanyahu se na početku obratio na izraelskom jeziku, a kasnije je pred stranim novinarima govorio i na engelskom. Izraelskim građanima poručio je da je ponosan na njihovu izdržljivost tijekom rata te priznao da je boravak u skloništima težak. 'Znam da je teško ostati u sigurnim sobama i skloništima… cijeli svijet razumije da smo narod lavova’, rekao je. Netanyahu je naveo tri ključna cilja izraelskih operacija: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuno uništenje iranskog balističkog raketnog programa te stvaranje uvjeta u kojima bi građani Irana mogli ‘uzeti sudbinu u svoje ruke’.

Nakon 20 dana sukoba ustvrdio je da Iran trenutačno ‘nema sposobnost obogaćivanja urana niti kapacitet za proizvodnju balističkih projektila’. Netanyahu: Rat će trajati koliko bude potrebno Rekao je da se Bliski istok promijenio ‘do neprepoznatljivosti’ te ocijenio da je Izrael ‘jači nego ikad’, dok je Iran, prema njegovim riječima, ‘slabiji nego ikad’. Istaknuo je i dosad neviđenu razinu suradnje sa Sjedinjenim Državama. ‘Doveli smo našeg saveznika SAD do suradnje kakva nikada prije nije viđena. Velika suradnja između mene i mog dobrog prijatelja Trumpa je bez presedana’, rekao je Netanyahu. Govoreći o trajanju rata, poručio je da će operacije trajati ‘koliko god bude potrebno’. 'Još ima posla i to ćemo sada učiniti’, dodao je. 'Evo me, živ sam!' Nakon uvodnog obraćanja na izraelskom, prebacio se na engleski. 'Evo me, živ sam!', poručio je Netanyahu stranim novinarima, dodavši kako želi demantirati fake news koji se širi društvenim mrežama da je poginuo u iranskom napadu. Netanyahu je također odbacio tvrdnje da je Izrael uvukao Sjedinjene Države u sukob s Iranom. ‘Misli li itko da netko može govoriti predsjedniku Trumpu što da radi? Ma hajte’, rekao je, dodavši da američki predsjednik odluke donosi isključivo prema interesima SAD-a i budućih generacija. ‘Nisam nikoga obmanuo’, rekao je odgovarajući na pitanje o uključenosti Sjedinjenih Država. Dodao je da nije morao uvjeravati američkog predsjednika Donalda Trumpa u potrebu sprječavanja Irana da razvije nuklearni program i premjesti ga u podzemne objekte. Prema njegovim riječima, partnerstvo između Izraela i SAD-a ključno je za sprječavanje, kako je naveo, ‘katastrofalnog razvoja događaja’.