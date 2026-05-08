Nekima katastrofa, a njima zlatna koka: Oni zarađuju milijarde zbog krize na Bliskom istoku

Dok kućanstva diljem svijeta osjećaju posljedice američko-izraelskog rata s Iranom kroz rast cijena i sve skuplji život, pojedine kompanije istodobno bilježe rekordne profite

Neizvjesnost koju je izazvao sukob i iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca uzdrmali su globalna tržišta i ozbiljno opteretili proračune država, tvrtki i građana. No dok su neki sektori dovedeni na rub, drugi su zahvaljujući ratu i divljanju cijena energije zaradili milijarde. BBC je objavio tko trenutno najviše profitira od sukoba na Bliskom istoku. Nafta i plin: Energetski divovi trljaju ruke Najveći gospodarski učinak rata zasad je eksplozija cijena energenata. Kroz Hormuški tjesnac prolazi oko petine svjetske nafte i plina, no krajem veljače transport je praktički stao, što je izazvalo snažne oscilacije na energetskim tržištima, a najveće svjetske naftne i plinske kompanije među glavnim su dobitnicima. Najviše su profitirali europski energetski giganti koji, osim proizvodnje, imaju snažne trgovačke odjele pa su znali iskoristiti ekstremne promjene cijena na tržištu. Britanski BP više je nego udvostručio dobit i u prva tri mjeseca godine zaradio 3,2 milijarde dolara. Iz kompanije su poručili da je za to zaslužan 'izniman rezultat' njihova trgovačkog odjela.

Shell je također nadmašio očekivanja analitičara nakon što je objavio rast dobiti u prvom tromjesečju na 6,92 milijarde dolara, a i francuski TotalEnergies snažno je profitirao od nestabilnosti na tržištu energije pa mu je dobit u prvom ovogodišnjem kvartalu skočila gotovo trećinu, na 5,4 milijarde dolara. Američki divovi ExxonMobil i Chevron ostvarili su nešto slabije rezultate nego lani zbog poremećaja u opskrbi povezanih s Bliskim istokom, ali su i dalje premašili prognoze analitičara. Obje kompanije očekuju dodatni rast dobiti tijekom godine jer su cijene nafte i dalje znatno više nego prije izbijanja rata. Velike banke: Zarada na tržišnoj panici Rat u Iranu donio je goleme profite i najvećim svjetskim bankama. Trgovački odjel JP Morgana u prva tri ovogodišnja mjeseca ostvario je rekordnih 11,6 milijardi dolara prihoda, što je banci pomoglo da zabilježi drugi najveći kvartalni profit u svojoj povijesti. I ostale članice takozvane 'velike šestorke', dakle Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs i Wells Fargo, prijavile su snažan rast dobiti u prvom tromjesečju. Ukupno su te banke u prva tri mjeseca ove godine zaradile čak 47,7 milijardi dolara.

'Velik obujam trgovanja osobito je pogodovao investicijskim bankama poput Morgan Stanleyja i Goldman Sachsa', izjavila je Susannah Streeter, glavna investicijska strateginja Wealth Cluba. Velike banke s Wall Streeta profitirale su zbog vala investitora koji su masovno prodavali rizičnije dionice i obveznice te preusmjeravali novac u sigurniju imovinu, a istodobno su brojni ulagači pokušali zaraditi na velikoj volatilnosti financijskih tržišta. Streeter dodaje da je 'nestabilnost izazvana ratom dovela do eksplozije trgovanja jer su neki investitori rasprodavali dionice zbog straha od eskalacije, a drugi su koristili padove cijena za kupnju, što je potaknulo oporavak tržišta'. Vojna industrija: Rat kao pokretač narudžbi Jedan od najbržih dobitnika svakog sukoba tradicionalno je obrambeni sektor. Emily Sawicz, viša analitičarka RSM UK-a, ističe za BBC: 'Sukob je naglasio ozbiljne nedostatke u sposobnostima protuzračne obrane, što ubrzava ulaganja u raketnu obranu, sustave za borbu protiv dronova i vojnu opremu.' Ratovi ujedno prisiljavaju države da obnavljaju zalihe oružja, što samo povećava potražnju. Britanski BAE Systems, koji proizvodi i dijelove za borbene avione F-35, objavio je da ove godine očekuje snažan rast prodaje i dobiti. Kompanija navodi da rastuće 'sigurnosne prijetnje' diljem svijeta potiču države na veća ulaganja u obranu, stvarajući pritom 'vrlo povoljno okruženje' za poslovanje.