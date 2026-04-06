Hrvatski ribari i poljoprivrednici u panici: Ako cijene nastave rasti, bolje je vezati brod

Na moru se situacija posebno zaoštrava. Istarski ribari upozoravaju da je gorivo njihov najveći pojedinačni izdatak, a trenutne cijene dodatno pogoršavaju već ionako teške uvjete rada, javlja HRT.

Zapovjednik ribarskog broda Kristijan Uhač objašnjava da problem nije samo u skupljem gorivu. Ulovi su, kaže, sve slabiji, dijelom zbog predatora poput tuna i dupina, a dodatno ih opterećuju i ograničenja ribolova.

Ugrožena egzistencija

Ako cijene goriva nastave rasti, bolje je vezati brod nego stvarati gubitke. Ulovi su mali, a zbog zatvorenih zona moramo izlaziti dalje na more, što povećava troškove. U takvim uvjetima isplativije je pričekati smirivanje situacije nego nastaviti ribolov, kaže Uhač.

Kombinacija skupljeg goriva i slabijih ulova, upozoravaju ribari, dugoročno bi mogla ugroziti ne samo njihovu egzistenciju nego i opskrbu ribom, kao i lokalno gospodarstvo koje ovisi o ribarstvu.