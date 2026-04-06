Hrvatski ribari i poljoprivrednici u panici: Ako cijene nastave rasti, bolje je vezati brod

Rast cijena goriva sve snažnije pritišće sektore koji bez njega ne mogu funkcionirati, a ponajprije ribare i poljoprivrednike. Ono što je donedavno bilo tek povećanje troška, sada postaje pitanje isplativosti i opstanka
Na moru se situacija posebno zaoštrava. Istarski ribari upozoravaju da je gorivo njihov najveći pojedinačni izdatak, a trenutne cijene dodatno pogoršavaju već ionako teške uvjete rada, javlja HRT.
Zapovjednik ribarskog broda Kristijan Uhač objašnjava da problem nije samo u skupljem gorivu. Ulovi su, kaže, sve slabiji, dijelom zbog predatora poput tuna i dupina, a dodatno ih opterećuju i ograničenja ribolova.
Ugrožena egzistencija
Ako cijene goriva nastave rasti, bolje je vezati brod nego stvarati gubitke. Ulovi su mali, a zbog zatvorenih zona moramo izlaziti dalje na more, što povećava troškove. U takvim uvjetima isplativije je pričekati smirivanje situacije nego nastaviti ribolov, kaže Uhač.
Kombinacija skupljeg goriva i slabijih ulova, upozoravaju ribari, dugoročno bi mogla ugroziti ne samo njihovu egzistenciju nego i opskrbu ribom, kao i lokalno gospodarstvo koje ovisi o ribarstvu.
Poljoprivreda pod dodatnim pritiskom
Slične brige dolaze i iz poljoprivrednog sektora. Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore ističe da su troškovi goriva već odavno prešli granicu podnošljivog.
Euro po litri već je bila katastrofa, a sad je 1,35 eura, dupla katastrofa. Dokle ćemo to moći izdržati? Vjerojatno ne dugo, naglasio je.
Situaciju dodatno otežava povremena nestašica goriva na benzinskim postajama, što poljoprivrednicima stvara dodatnu neizvjesnost u ionako zahtjevnim uvjetima rada.