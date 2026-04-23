Nakon izbora nestao je iz javnosti, a sada je Szijjarto progovorio o 'ruskim vezama': 'Nisam izdajnik!'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó izjavio je nakon izbornog poraza Fidesza da je oporbena Tisza pobijedila jer joj je ‘više ljudi vjerovalo’, odbacujući pritom optužbe o širenju straha od rata i braneći politiku odnosa s Rusijom

Odlazeći mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó izjavio je da će pobjednička Tisza formirati novu vladu, istaknuvši da su birači dali povjerenje toj stranci. ‘Tiszi je više ljudi vjerovalo nego Fideszu, više se ljudi svidjela njihova ponuda, pa će pobjednička stranka formirati vladu’, rekao je u intervjuu za Telex. Govoreći o predizbornoj kampanji, odbacio je tvrdnje da su širili strah od rata. ‘Nisam kod kuće govorio svojim sinovima da će ih odvesti u vojsku ako Tisza pobijedi’, rekao je, dodajući da se nada i ‘čak moli’ da Mađarska ne bude uvučena u rat. Na pitanje o vlastitoj mobilizaciji odgovorio je: ‘Nisam bio vojnik, ne vjerujem da bi me s 48 godina netko smatrao sposobnim za front.’

Komentirajući poraz Fidesza, ustvrdio je da su ‘neki ljudi zloupotrijebili političare’ te da je upravo to utjecalo na percepciju stranke. ‘To me ljuti’, dodao je. Na optužbe o poticanju podjela u društvu odgovorio je: ‘Osobno me pogađa kada se našu stranku optužuje za širenje mržnje.’ Naglasio je i da ‘nikada nisu nikoga isključili iz nacije’ te da ‘svi pripadaju mađarskom narodu, bez obzira na političke stavove’. 'Ruske veze' O odnosima s Rusijom govorio je opširnije, naglašavajući da je njegov stav često pogrešno interpretiran u javnosti. Podsjetio je da je i ranije bio među glasnijim kritičarima ruske politike, ali da danas situaciju vidi drukčije. ‘Osuđujem to što je Rusija napala Ukrajinu, ali pitanje je sada kako što prije završiti rat’, rekao je. Na kritike da je Mađarska prebliska Moskvi odgovorio je da mu je ‘žao ako je takav dojam stvoren’, ali tvrdi da to ‘nije stvarnost’. Istaknuo je da je njegova politika bila usmjerena na održavanje funkcionalnih odnosa sa svim važnim partnerima. ‘Ja sam se fokusirao na to da gradim dobre odnose, pa tako i s Rusijom’, rekao je.

Optužbe da je ‘proruski’ ili da djeluje u interesu Moskve nazvao je pretjeranima i uvredljivima. ‘To da nas Rusi drže nečim – već sama pretpostavka je uvredljiva, vrlo uvredljiva’, rekao je. Dodao je da redovito informira europske partnere o kontaktima s ruskom stranom. ‘Na svakom sastanku ministara govorim o tome kada razgovaram s Lavrovom, o čemu govorimo i kako razmišljaju’, ustvrdio je, naglasivši da ‘nikada nije prenosio nikakve tajne informacije’. Govoreći o sigurnosnoj situaciji, iznio je i sugestiju da postoje razlozi zbog kojih ruske snage nisu napadale područja u Ukrajini naseljena Mađarima. ‘To vjerojatno nije slučajno’, rekao je, ne iznoseći dodatna pojašnjenja. 'Nisam izdajnik' Na pitanje o slučaju bivšeg političara Béle Kovácsa, osuđenog za špijunažu u korist Rusije, rekao je da se time nije bavio. ‘Nije mi bio na radaru’, kazao je, ali je dodao da bi eventualni zahtjev za njegovim izručenjem mogao podržati. Na kraju je ponovio da odbacuje optužbe za izdaju. ‘Optužiti nekoga za izdaju je vrlo ozbiljna stvar’, rekao je.