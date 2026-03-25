Nakon fijaska u Crvenom moru, Zapad pred još težim izazovom – Hormuz

Zapadni saveznici koji pokušavaju pronaći način za zaštitu plovidbe kroz Hormuški tjesnac suočavaju se s ozbiljnom realnošću: sličan pokušaj u Crvenom moru, pokrenut ranije, stajao je milijarde dolara i na kraju nije uspio protiv jemenskih Hutista

Iskustvo iz Crvenog mora – četiri potopljena broda, više od milijardu dolara potrošenih na oružje i ruta koju brodari i dalje uglavnom izbjegavaju – sada baca sjenu na još složeniju situaciju u Hormuškom tjesnacu. Riječ je o ključnom pomorskom prolazu kroz koji prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom, a koji je sada blokiran od strane Irana, znatno snažnijeg protivnika od Hutista. Prijetnje Irana i napadi na energetsku infrastrukturu u zemljama Zaljeva uzrokovali su snažan rast cijena nafte u, prema procjenama, najvećem poremećaju opskrbe energentima u povijesti. Ako se tjesnac ne otvori, očekuje se daljnje pogoršanje nestašica i rast cijena energije, hrane i brojnih drugih proizvoda diljem svijeta.

'Ne postoji zamjena za Hormuški tjesnac', izjavio je izvršni direktor Kuwait Petroleuma Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, istaknuvši njegov ključni značaj za globalnu trgovinu. Članice Vijeća sigurnosti UN-a u utorak su pregovarale o rezolucijama za zaštitu tjesnaca, a neke nacije, poput Bahreina, zauzele su snažan stav koji bi odobrio upotrebu 'svih potrebnih sredstava' za zaštitu tjesnaca - što bi moglo značiti upotrebu sile. Reuters je razgovarao s 19 sigurnosnih i pomorskih stručnjaka koji su opisali brojne izazove s kojima se suočavaju Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici u pokušaju zaštite Hormuškog tjesnaca. Iran raspolaže znatno naprednijim vojnim sposobnostima od Hutista, uključujući velik broj jeftinih dronova, plutajućih mina i raketa, te ima izravan pristup uskom plovnom putu sa svoje strme i planinske obale. ‘Obrana konvoja u Hormuškom tjesnacu znatno je zahtjevnija nego u Crvenom moru’, rekao je umirovljeni kontraadmiral Mark Montgomery, koji je 1988. sudjelovao u američkoj pratnji tankera kroz taj tjesnac tijekom iransko-iračkog rata. To predstavlja ozbiljan problem za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nastoji opravdati rat protiv Irana uoči izbora u studenome, pred biračima već opterećenima inflacijom i cijenama goriva koje se približavaju četiri dolara po galonu. Analitičari upozoravaju da se rast cijena energenata neće u potpunosti smiriti dok se plovni put ponovno ne otvori. Trump zasad nije jasno definirao ulogu SAD-a, najprije je poručio da će američka mornarica po potrebi pratiti brodove, a potom da bi druge zemlje trebale preuzeti vodeću ulogu. Iran je blokirao većinu brodova u tom ključnom pomorskom prolazu nakon što su 28. veljače započeli zajednički američko-izraelski napadi na Iran. Prema navodima iranskih državnih medija, Iran razmatra i uvođenje naknada za brodove koji žele koristiti tjesnac, izjavio je prošlog tjedna jedan iranski zastupnik.