Nakon eksplozije u sinagogi, Belgija šalje vojsku na ulice

​Raspoređivanje vojnika, organizirano u suradnji sa saveznom policijom, zajamčit će sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Židovi, uključujući sinagoge i škole, priopćile su belgijske vlasti.

"Od danas vraćamo vojnike ⁠na ulice u Bruxellesu i Antwerpenu jer je sigurnost osnovno pravo ", objavio je u ponedjeljak belgijski ministar obrane Theo Francken na platformi X.

Ovaj potez uslijedio je nakon ⁠eksplozije ovog mjeseca u sinagogi ​u Liegeu koju su vlasti nazvale antisemitskim činom.

Antwerpen "je opet malo sigurniji... i židovska zajednica također. Kažemo 'ne' antisemitizmu", napisao je Francken.

Dodatne sigurnosne mjere uslijedile su nakon podmetanja požara u sinagogi u ⁠Rotterdamu i eksplozije u židovskoj školi u Amsterdamu.

Nizozemska policija uhitila je petero osumnjičenih u dobi od 17 do 19 godina za napad na sinagogu u Rotterdamu.

Veleposlanstvo SAD-a u Oslu također je bilo meta bombaškog napada ranije ovog mjeseca, što su norveški istražitelji označili kao teroristički čin. U napadima nitko nije ozlijeđen.

Glasnogovornik belgijskog ministarstva obrane rekao je u ponedjeljak da će vojnici biti raspoređeni u tri različite faze - prvo u Bruxellesu i Antwerpenu, a kasnije i u Liegeu.

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog ‌mogućih napada na židovske zajednice diljem svijeta nakon pokretanja američko-izraelskog rata s Iranom.

Četiri vozila hitne pomoći organizacije židovske zajednice u sjevernom Londonu zapaljena su u ponedjeljak.