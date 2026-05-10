Napadač na šefa krim-policije ima debelu povijest kaznenih prijava, pucao iz ilegalnog oružja

Kriminalističko istraživanje ubojstva Roberta Grileca , šefa krapinske krim-policije, provode policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, a istraga će pokazati motiv i okolnosti zločina, rekao je Milina u Dnevniku HRT-a.

Dodao je kako je policija i ranije postupala prema osumnjičenom muškarcu, protiv kojega su podnošene prekršajne i kaznene prijave, o čemu su bili obavještavani državno odvjetništvo i sud.

"Osumnjičeni nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, pa će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja”, rekao je Milina.

Izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca. "Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu, bio je više puta nagrađivan i odlikovan”, rekao je Milina.