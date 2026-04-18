MAŠE OTCJEPLJENJEM

Dodik opet provocira: Bit će gotovo kad se ujedinimo sa Srbijom

B. S. / Hina

18.04.2026 u 18:08

Milorad Dodik ne posustaje Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovo je u subotu najavio mogućnost odvajanja entiteta Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine i ujedinjena sa Srbijom.

Govoreći na kongresu partnerske Socijalističke partije, Dodik je izjavio da će politička borba za Srbe biti završena 'kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba'.

Dodik je prvi put nakon duže vremena ponovio ranija stajališta o krajnjem cilju integracije srpskoga entiteta sa Srbijom.

Dodatno je osporio institucionalni poredak BiH rekavši da za njega Sarajevo nije glavni grad, već Banja Luka i Beograd.

Dodik je od 2017. bio pod američkim sankcijama zbog podrivanja Daytonskog sporazuma i zagovaranja secesije Republike Srpske. Dodatno su bile proširene 2022., da bi bile posve ukinute u listopadu prošle godine.

Dodika je Sud Bosne i Hercegovine prošle godine osudio na jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika, nakon čega mu je ukinut mandat predsjednika Republike Srpske.

SKYRAIDER II + RED WOLF

Kako su Amerikanci pretvorili poljoprivredni i vatrogasni avion u zračnu zvijer
LIKVIDIRAN PRI UHIĆENJU

Užas u Kijevu: Upao u dućan i ubio četvero ljudi, presudila mu policija
hipp i spar

Opasno po život: Poznati proizvođač povukao sve kašice iz dućana u Austriji

