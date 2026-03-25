Ministarstvo: Kandidatura Zagreba za EUCA dio kontinuiranog jačanja položaja Hrvatske

I.V./Hina

25.03.2026 u 17:03

Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Kandidatura Zagreba i plasman u najuži krug potvrdili da se Hrvatska prepoznaje kao pouzdan i vjerodostojan partner te se ojačao njezin položaj, priopćilo je Ministarstvo financija nakon što je u srijedu objavljeno da je kao novo sjedište Carinskog tijela EU (EUCA) odabran francuski Lille

Uz Hrvatsku odnosno Zagreb, za sjedište EUCA-e se kandidiralo još osam država članica EU - Belgija (Liege), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Den Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).

"Kandidatura Zagreba i plasman među najuži krug potvrdila je da se Hrvatska prepoznaje kao pouzdan i vjerodostojan partner, sposoban odgovoriti na najviše europske standarde", objavilo je Ministarstvo financija na mrežnim stranicama. Taj rezultat dodatno potvrđuje sustavan i dosljedan rad Vlade na jačanju međunarodnog položaja Hrvatske, osobito u europskim i financijskim institucijama, ističe Ministarstvo te dodaje da tome u prilog govori i ovogodišnji izbor bivšeg guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke, kao i izbor bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca za potpredsjednika Europske investicijske banke. Uz zahvalu institucijama i stručnjacima koji su sudjelovali u pripremi kandidature Zagreba, "koja je dodatno učvrstila ugled Hrvatske unutar Europske unije", iz Ministarstva su poručili da Hrvatska ostaje snažno angažirana u daljnjem razvoju i modernizaciji carinske unije, uključujući reformu zakonodavnog i upravljačkog okvira. "EUCA će pritom imati ključnu ulogu u uspostavi jedinstvenog carinskog informatičkog sustava (Data Hub), pojednostavnjenju carinskih postupaka, jačanju sigurnosti internetske trgovine, koordinaciji zajedničkih nadzora te razvoju jedinstvene analize rizika i obuka na razini EU", stoji u priopćenju.

Vijeće EU-a i Europski parlament zajedničkom odlukom izabrali su Lille za sjedište EUCA-e, agencije koja će nadgledati golemi podatkovni centar za prikupljanje svih carinskih podataka i biti središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.

Od devet gradova kandidata u uži izbor i Vijeća i Parlamenta ušli su Lille i Rim. Kasnije je u zajedničkom glasovanju pobjedu odnio Lille. U obje institucije provedeno je sedam krugova glasovanja da bi dobili dva grada koja su ušla u uži izbor. Nakon toga u zajedničkom glasovanju, održano su četiri kruga u kojima je na kraju Lille dobio uvjerljivu većinu.

