nakon novih napada

Macron iznio ideju: Traži moratorij na napade na civilnu infrastrukturu na Bliskom istoku

M. Šu.

19.03.2026 u 00:42

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: GONZALO FUENTES / POOL
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem nakon što su iranski projektili pogodili industrijski kompleks Ras Laffan, gdje se nalazi veliko postrojenje za proizvodnju plina

U objavi na društvenoj mreži X Macron je pozvao na hitno zaustavljanje napada na civilnu infrastrukturu.

‘U našem je zajedničkom interesu bez odgode provesti moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodne objekte’, poručio je.

Dodao je kako je nužno zaštititi civilno stanovništvo i ključne resurse.

‘Civilno stanovništvo i njegove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije’, naveo je.

vezane vijesti

preporučujemo

nova strategija

Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe
velika šteta

Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće LNG postrojenje na svijetu, katarski Ras Laffan u plamenu
hoće li mu to pomoći?

Orbanu stiže podrška iz Amerike: Uoči izbora u Mađarsku dolazi JD Vance

