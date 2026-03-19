Macron iznio ideju: Traži moratorij na napade na civilnu infrastrukturu na Bliskom istoku

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem nakon što su iranski projektili pogodili industrijski kompleks Ras Laffan, gdje se nalazi veliko postrojenje za proizvodnju plina
U objavi na društvenoj mreži X Macron je pozvao na hitno zaustavljanje napada na civilnu infrastrukturu.
‘U našem je zajedničkom interesu bez odgode provesti moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodne objekte’, poručio je.
Dodao je kako je nužno zaštititi civilno stanovništvo i ključne resurse.
‘Civilno stanovništvo i njegove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije’, naveo je.