Lokaliziran požar iznad Makarske, vatrogasci ostaju na požarištu cijelu noć

"Tijekom noći očekuje se pojačan vjetar koji bi eventualno mogao ponovno rasplamsati vatru, pa će iz opreza na požarištu cijelu noć dežurati šest vatrogasaca," rekao je Hini zapovjednik JVP Makarska Mario Čović.

Požar je gasilo 80 vatrogasca s 25 vozila i uz pomoć jednog canadaira. Opožareno je oko 2,5 hektar borove šume i niskog raslinja, ali vatrena stihija nije ugrožavala stambene objekte i kuće, naveli su vatrogasci u Makarskoj.