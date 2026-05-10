Latvijski ministar obrane podnio ostavku: Dva ruska drona su bila previše

Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.