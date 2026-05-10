ANDRIS SPRUS

Latvijski ministar obrane podnio ostavku: Dva ruska drona su bila previše

I.K./Hina

10.05.2026 u 19:54

Andris Spruds
Andris Spruds Izvor: EPA / Autor: RADEK PIETRUSZKA
Bionic
Reading

Latvijski ministar obrane Andris Spruds u nedjelju je podnio ostavku, nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa.

Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

vezane vijesti

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sastanak na vrhu

sastanak na vrhu

Iranski vrhovni vođa izdao nove direktive za nastavak rata
policija na terenu

policija na terenu

FOTO U Krapini ubijen šef krim-policije, stižu novi detalji; Božinović: Ovo je napad na sigurnost društva
slijede krim-istraživanja

slijede krim-istraživanja

Karlovačka policija u jednom danu pronašla čak četiri mrtva tijela u dvjema rijekama

najpopularnije

Još vijesti