Kordon policije razdvaja dvije skupine na zagrebačkom trgu: Stigli molitelji i prosvjednici

Na Trgu bana Jelačića ponovno su se okupili molitelji i prosvjednici. Između njih se nalazi kordon policije
Prva subota u mjesecu, kao i u protekle dvije godine, na središnjem zagrebačkom trgu prošla je u znaku dvaju okupljanja.
Na istočnoj strani Trga bana Jelačića smjestili su se molitelji, muškarci koji molitvom izražavaju svoje stavove o položaju u obitelji, ali i pravima pojedinih društvenih skupina.
Na sredini trga su, pak, u ritmu bubnjeva okupljeni prosvjednici protiv molitelja, koji smatraju da se time poziva na zatiranje ženskih prava.
Između njih, kao i obično, nalazi se kordon policije. Zasad nisu zabilježeni incidenti. Treba reći kako su se molitelji okupili i u Šibeniku.