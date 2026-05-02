Kordon policije razdvaja dvije skupine na zagrebačkom trgu: Stigli molitelji i prosvjednici

Prva subota u mjesecu, kao i u protekle dvije godine, na središnjem zagrebačkom trgu prošla je u znaku dvaju okupljanja.

Na istočnoj strani Trga bana Jelačića smjestili su se molitelji, muškarci koji molitvom izražavaju svoje stavove o položaju u obitelji, ali i pravima pojedinih društvenih skupina.

Na sredini trga su, pak, u ritmu bubnjeva okupljeni prosvjednici protiv molitelja, koji smatraju da se time poziva na zatiranje ženskih prava.